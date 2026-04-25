Германия готовит флот к операции в Ормузском проливе

  25.04.2026, 14:28


Германия направляет военные корабли в Средиземное море, готовясь к возможному развертыванию в Ормузском проливе на фоне роста напряжения в регионе.

Об этом говорится интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса газете Rheinische Post.

По его словам, участие немецкого флота в операции возможно только при условии прекращения боевых действий в регионе и получения мандата от Бундестага.

«Предпосылкой для привлечения немецкого флота в проливе Ормуз является, прежде всего, прекращение боевых действий. В конце концов, мы являемся одной из крупнейших вооруженных сил в Европе и поэтому должны брать на себя ответственность. В то же время мы осознаем, что не можем перенапрягать свои возможности», - отметил Писториус.

Министр пояснил, что Германия имеет значительный опыт в выявлении и разминировании мин, и именно эти возможности могут быть использованы для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Для ускорения возможного развертывания часть подразделений решили заранее перебросить ближе к региону. В частности, в Средиземное море направят минный тральщик вместе с судном управления и обеспечения.

«Мы перебросим минный тральщик в Средиземное море и предоставим ему судно управления и обеспечения», - заявил Писториус.

Он также добавил, что для выполнения задач в районе Ормузского пролива Германия может временно сократить свое присутствие в других регионах в координации с партнерами.

