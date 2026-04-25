Налоговая взялась за маршрутки в Минске 3 25.04.2026, 14:24

Из-за чего возникли претензии?

В Минске устроили проверку столичных маршруток после жалоб пассажиров на невыдачу чеков и проблемы с безналичной оплатой. О результатах рассказали в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

История началась с того, что один из пассажиров попросил водителя маршрутки высадить его на автобусной остановке, однако получил отказ. Водитель объяснил это тем, что маршруткам разрешено останавливаться только на согласованных с ГАИ остановках.

После этого пассажир уточнил, почему при оплате проезда не выдаются чеки, однако, судя по всему, удовлетворительного ответа не получил. Тогда минчанин обратился в налоговую. Там установили дату, маршрут и номер машины. Как оказалось, все пассажиры рейса остались без чеков.

«То, что чеки в маршрутках этого субъекта не выдаются умышленно, — факт, который обязательно «ляжет на бумагу». Ответить за недоплату налогов придется, и это даже не обсуждается», — пригрозили в ведомстве.

Отдельно налоговая сообщила о жалобах минчан на невозможность оплатить проезд в маршрутках безналичным способом. 25 апреля сотрудники управления совместно с представителями Транспортной инспекции начали проверять такие факты на городских дорогах.

Налоговики напомнили, что с 1 ноября 2025 года маршрутчики обязаны использовать платежные терминалы и обеспечить пассажирам возможность безналичной оплаты. При этом речь идет не только о банковских картах, но и о системах E-POS, «Оплати», SmartPay и Cashew.

Пока в Минске успели проверить два маршрутных микроавтобуса. В обоих нашли QR-коды для безналичной оплаты, поэтому нарушений по этому направлению пока не выявили.

Перевозчикам напомнили, что штраф за отсутствие возможности безналичной оплаты может составить до 200 базовых величин (9000 рублей). Проверки продолжаются.

