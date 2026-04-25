25 апреля 2026, суббота, 17:23
Задержанный под Вилейкой ксендз перенес инфаркт в СИЗО КГБ

  25.04.2026, 14:40
Ксендз Анатолий Парахневич

Священник выступал против нападения России на Украину, осуждал войну, призывал к миру и покаянию.

Ксендз Анатолий Парахневич, который служит настоятелем в Вилейском районе и находится в заключении уже более месяца, перенес инфаркт. По данным верующих, 65-летний священник остается в следственном изоляторе в тяжелом состоянии, пишет Katolik.life.

Также, насколько cтало известно белорусским верующим, ксендза обвиняют в «измене государству». В чем конкретно — информации нет. Предполагается, что священника держат в СИЗО КГБ. Арестовывают его приезжали неизвестные люди в масках на нескольких машинах, его дом опечатали.

Напомним, о задержании Анатолия Парахневича, настоятеля небольшого прихода в Ольковичах Вилейского района, стало известно 16 марта. Силовики провели обыск в его доме и костеле.

Ксендзу Анатолию 65 лет. У него нет родных и близких, поэтому что-то узнать о нем не у кого, кроме епископов. В Ольковичах священник служит с 2007 года, до этого служил в Ракове и Заславле, а обучался в польском Белостоке. В прошлом году он отметил 30-летие священнического рукоположения — как и архиепископ Иосиф Станевский.

В местной районной газете священника называли «пастырем душ человеческих, историком и собирателем старины», отмечали его умение украшать алтарь и весь храм неповторимыми цветочными композициями. Цветы он выращивал в собственном саду, также имел свою пасеку, готовил пироги и торты.

Костел был закрыт какое-то время после обыска, но потом ключи вернули — сейчас служить в приход приезжает другой ксендз. Дом настоятеля по-прежнему остается закрытым.

По словам верующих, Анатолий Парахневич открыто выступал против нападения России на Украину, осуждал войну, призывал к миру и покаянию.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук