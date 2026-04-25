Задержанный под Вилейкой ксендз перенес инфаркт в СИЗО КГБ 3 25.04.2026, 14:40

Ксендз Анатолий Парахневич

Священник выступал против нападения России на Украину, осуждал войну, призывал к миру и покаянию.

Ксендз Анатолий Парахневич, который служит настоятелем в Вилейском районе и находится в заключении уже более месяца, перенес инфаркт. По данным верующих, 65-летний священник остается в следственном изоляторе в тяжелом состоянии, пишет Katolik.life.

Также, насколько cтало известно белорусским верующим, ксендза обвиняют в «измене государству». В чем конкретно — информации нет. Предполагается, что священника держат в СИЗО КГБ. Арестовывают его приезжали неизвестные люди в масках на нескольких машинах, его дом опечатали.

Напомним, о задержании Анатолия Парахневича, настоятеля небольшого прихода в Ольковичах Вилейского района, стало известно 16 марта. Силовики провели обыск в его доме и костеле.

Ксендзу Анатолию 65 лет. У него нет родных и близких, поэтому что-то узнать о нем не у кого, кроме епископов. В Ольковичах священник служит с 2007 года, до этого служил в Ракове и Заславле, а обучался в польском Белостоке. В прошлом году он отметил 30-летие священнического рукоположения — как и архиепископ Иосиф Станевский.

В местной районной газете священника называли «пастырем душ человеческих, историком и собирателем старины», отмечали его умение украшать алтарь и весь храм неповторимыми цветочными композициями. Цветы он выращивал в собственном саду, также имел свою пасеку, готовил пироги и торты.

Костел был закрыт какое-то время после обыска, но потом ключи вернули — сейчас служить в приход приезжает другой ксендз. Дом настоятеля по-прежнему остается закрытым.

По словам верующих, Анатолий Парахневич открыто выступал против нападения России на Украину, осуждал войну, призывал к миру и покаянию.

