Минчане не смогли попасть в съемную квартиру из-за новых замков 1 25.04.2026, 13:31

Тем временем внутри разобрали их компьютер.

В Минске судили 35-летнего жителя Березино, которого обвиняли в краже, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре.

Мужчина с согласия знакомой без соответствующего договора сдавал ее квартиру на ул. Брилевской. На протяжении года там жили два молодых человека. Однажды, вернувшись домой, они не смогли открыть дверь.

Отец одного из юношей связался с фигурантом. Тот сказал, что сменил замки из-за образовавшейся задолженности за электричество. Мужчина тотчас все оплатил и прислал ему чек, однако обвиняемый не спешил возвращать личные вещи жильцов, придумывая различные отговорки.

Тогда отец молодого человека обратился с заявлением в милицию. Также он попросил родственника под видом потенциального квартиранта сходить посмотреть жилье. Поскольку там была обнаружена только часть вещей парня, мужчина вызвал милицию.

Компьютер бывшего квартиранта фигурант согласился вернуть лишь после оплаты за «простой» квартиры. Отец юноши не возражал и передал требуемую сумму. Забирая технику, они с сыном обнаружили, что в системном блоке заменены некоторые комплектующие: процессор, видеокарта, кулер, два модуля оперативной памяти, материнская плата и блок питания. Фигурант ничего не стал объяснять и ушел. Общая сумма ущерба составила более 1070 рублей.

В отношении жителя Березино возбудили уголовное дело, похищенные комплектующие у него были изъяты и возвращены законному владельцу. Вину в инкриминируемом ему преступлении мужчина не признал.

Обвиняемого признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК (Кража) и назначили штраф в размере 50 базовых величин (2250 рублей). Также суд обязал его выплатить потерпевшему 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

