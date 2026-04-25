Стало известно, какие дети имеют больше шансов вырасти успешными 2 25.04.2026, 13:09

5,032

Результаты исследований удивили.

Бытует мнение, что детство, полное лишений и конфликтов, приводит к психологическим травмам. Якобы школьники, рано научившиеся противостоять постоянному стрессу, имеют меньше шансов на счастливое будущее, пишет «Нож».

Китайские исследователи усомнились в справедливости этого утверждения. Они захотели проверить, всегда ли сердитые дети, привыкшие к решению проблем, вырастают менее успешными.

Команда проанализировали данные исследования «Будущее семей и благополучие детей», проведенного в США. В нем приняли участие 4898 юных американцев из 20 городов. Все добровольцы родились в период с 1998 по 2000 год, за ними наблюдали в течение 15 лет.

Ученые выясняли, как характер ребенка из той или иной семьи способствовал или препятствовал его способности справляться с трудностями в раннем возрасте. Под негативными эмоциями в исследовании подразумевалась склонность ребенка к раздражительности, суетливости, тревожности или гневу.

Результаты удивили авторов работы. С одной стороны, ранние трудности приводили к появлению у детей и тинейджеров проблем с эмоциональной саморегуляций. С другой, многие из школьников, с раннего детства обладавших тяжелым характером, лучше других научились справляться со стрессом и добились успехов в учебе в подростковом возрасте.

При этом, если верить ученым, вспыльчивый характер не приносил той же же пользы детям из благополучных семей. Вероятно, для них вспыльчивый нрав не становится аналогичным источником жизнестойкости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com