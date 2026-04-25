Дроны пролетели 2100 км и атаковали Челябинский металлургический комбинат 4 25.04.2026, 11:53

Продукцию этого завода использует российский ВПК.

В ночь на субботу, 25 апреля, украинские дальнобойные БпЛА пролетели около 2100 км и атаковали стратегические объекты в Челябинской области России. Под удар мог попасть Челябинский металлургический комбинат, пишет Диалог.UA, проведя анализ соцсетей и мессенджеров.

Про атаку на стратегические объекты в Челябинской области стало известно под утро 25 апреля. Жители Челябинска сообщили, что в городе было несколько взрывов. Утверждается, что некоторые взрывы произошли в районе Челябинского металлургического комбината.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер признал, что сегодня ночью стратегические объекты региона подверглись атаке дронов. По его словам, российская ПВО якобы пресекла попытку атаки инфраструктурного объекта и что "разрушений нет".

Про какой объект идет речь, он не уточнил. В сводке Минобороны РФ говорится, что российская ПВО над Челябинской областью якобы сбила украинские БпЛА, но точная цифра не называется.

Всего же, по данным Минобороны РФ, в субботу ночью российская ПВО над Россией якобы сбила 127 украинских БпЛА самолетного типа.

Челябинский металлургический комбинат является одним из крупнейших объектов российской металлургической промышленности.

Продукцию этого завода использует российский военно-промышленный комплекс, поэтому он является законной целью для ВСУ.

Напомним, по данным Службы внешней разведки Украины, металлургическая отрасль России находится в глубоком кризисе. В 2025 году из-за кризиса Челябинский металлургический комбинат сократил рабочую неделю до 4 дней, чтобы меньше тратить денег на зарплату сотрудникам.

