WP: Вэнса поставили «на паузу» 25.04.2026, 8:08

Джей Ди Вэнс

Он не едет в Пакистан на переговоры с Ираном.

США и Иран возобновляют переговоры в Исламабаде уже в эти выходные, но на этот раз состав американской делегации существенно изменился. Вице-президента США Джей Ди Венса на встрече не будет.

Об этом сообщает The Washington Post.

Белый дом решил отправить на переговоры специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Которые вместе с Вэнсом уже принимали участие в предыдущих раундах диалога.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, который ранее был ключевой фигурой в обсуждениях, на этот раз останется в США.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что Вэнс находится «в режиме ожидания». Он вылетит в Пакистан только в том случае, если чиновники «признают это необходимым использованием его времени».

Решение не отправлять вице-президента свидетельствует о снижении уровня ожиданий от этой встречи, отмечает издание. Иран также пошел на аналогичный шаг. Тегеран не делегировал своего главного переговорщика - спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.

В The Washington Post считают, что отсутствие Вэнса позволит администрации США легче нивелировать последствия, если Иран снова выдвинет неприемлемые требования.

Однако участие Кушнера и Уиткоффа может помочь интегрировать в соглашение стратегические цели Израиля. А это, прежде всего, прекращение поддержки группировки «Хезболла», движения «Хамас» и боевиков-хуситов в Йемене.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com