25 апреля 2026, суббота, 22:38
  25.04.2026, 9:09
Foreign Affairs: Венесуэле необходима смена режима

У страны есть шанс на переход к демократии.

После неожиданной операции США по задержанию Николаса Мадуро страна оказалась в политической реальности, которую многие эксперты называют парадоксальной. Вашингтон устранил лидера, но систему власти осталась прежней, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Новым лидером стала вице-президент Дельси Родригес, при этом ключевые институты и представители правящей элиты остались на своих местах. Несмотря на ожидания демократической оппозиции, смена власти не привела к немедленным политическим реформам или подготовке к выборам.

Администрация президента США Дональда Трампа сосредоточилась прежде всего на экономике. США уже выдали лицензии своим нефтяным компаниям на работу в Венесуэле и начали получать поставки нефти. Вашингтон делает ставку на стабилизацию и восстановление экономики страны, отодвигая вопрос демократизации на второй план.

Такой подход вызывает обеспокоенность у оппозиции, которая фактически исключена из переговоров и не получила гарантий политического перехода. По мнению критиков, экономическое оживление без реформ может лишь укрепить существующий режим, дав ему новые ресурсы для сохранения власти.

Власти Венесуэлы, в свою очередь, избегают объявлений о выборах, называя Родригес «временным президентом» без четких сроков передачи власти. Это позволяет обойти конституционные требования и сохранить контроль над политической системой.

Эксперты отмечают, что у страны все же остается шанс на постепенную либерализацию. Ослабление режима после ухода Мадуро, внутренние противоречия и давление общества могут со временем привести к изменениям. Однако этот процесс, скорее всего, будет долгим и нестабильным.

Пока же складывается новая модель отношений между Вашингтоном и Каракасом, экономическое сотрудничество усиливается, а политические реформы откладываются. В этих условиях будущее демократии в Венесуэле во многом зависит от действий самой оппозиции, которой предстоит бороться сразу на два фронта — против режима и за внимание международных партнеров.

