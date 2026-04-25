Foreign Affairs: Венесуэле необходима смена режима 2 25.04.2026, 9:09

1,876

У страны есть шанс на переход к демократии.

После неожиданной операции США по задержанию Николаса Мадуро страна оказалась в политической реальности, которую многие эксперты называют парадоксальной. Вашингтон устранил лидера, но систему власти осталась прежней, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Новым лидером стала вице-президент Дельси Родригес, при этом ключевые институты и представители правящей элиты остались на своих местах. Несмотря на ожидания демократической оппозиции, смена власти не привела к немедленным политическим реформам или подготовке к выборам.

Администрация президента США Дональда Трампа сосредоточилась прежде всего на экономике. США уже выдали лицензии своим нефтяным компаниям на работу в Венесуэле и начали получать поставки нефти. Вашингтон делает ставку на стабилизацию и восстановление экономики страны, отодвигая вопрос демократизации на второй план.

Такой подход вызывает обеспокоенность у оппозиции, которая фактически исключена из переговоров и не получила гарантий политического перехода. По мнению критиков, экономическое оживление без реформ может лишь укрепить существующий режим, дав ему новые ресурсы для сохранения власти.

Власти Венесуэлы, в свою очередь, избегают объявлений о выборах, называя Родригес «временным президентом» без четких сроков передачи власти. Это позволяет обойти конституционные требования и сохранить контроль над политической системой.

Эксперты отмечают, что у страны все же остается шанс на постепенную либерализацию. Ослабление режима после ухода Мадуро, внутренние противоречия и давление общества могут со временем привести к изменениям. Однако этот процесс, скорее всего, будет долгим и нестабильным.

Пока же складывается новая модель отношений между Вашингтоном и Каракасом, экономическое сотрудничество усиливается, а политические реформы откладываются. В этих условиях будущее демократии в Венесуэле во многом зависит от действий самой оппозиции, которой предстоит бороться сразу на два фронта — против режима и за внимание международных партнеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com