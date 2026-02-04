Кто будет добывать нефть Венесуэлы? 4.02.2026, 17:51

В стране одобрили масштабную реформу нефтяного законодательства.

Идея выплаты нефтяных дивидендов гражданам Венесуэлы по примеру Аляски, предложенная экономистом Питером МакФерсоном, привлекает внимание как способ стимулировать восстановление экономики, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org). Однако ключевой вопрос остается: кто займется добычей нефти в стране, чья энергетическая инфраструктура давно разрушена и требует огромных инвестиций?

Для того чтобы восстановить уровень добычи нефти, который сегодня находится далеко от потенциала страны, международным нефтяным компаниям потребуется вложить десятки миллиардов долларов. Такие фирмы будут, как справедливо отмечается, заранее требовать гарантии окупаемости затрат и прибыли, прежде чем начнут добычу. Если дивиденды для населения предусматривать из всей выручки, это может отпугнуть инвесторов, без которых восстановление отрасли невозможно. Если же платить дивиденды уже после выплат компаниям, то итоговая сумма для обычных венесуэльцев может оказаться слишком малой, чтобы стимулировать экономическое восстановление.

В последние недели в Венесуэле предпринимаются изменения, направленные на привлечение иностранных компаний к восстановлению нефтяной отрасли. Национальное собрание одобрило масштабную реформу нефтяного законодательства, которая расширяет возможности частных инвесторов и снижает фискальные барьеры. Новые правила дают компаниям большую автономию по управлению добычей и продажей нефти, а также предусматривают независимый арбитраж при спорах с государством.

Кроме того, американские власти планируют выдать генеральные лицензии, позволяющие компаниям из США участвовать в добыче и экспорте венесуэльской нефти, что может значительно ускорить привлечение капитала и технологий.

Некоторые американские законодатели уже предупреждают нефтяные компании о рисках инвестиций в Венесуэлу, включая юридическую неопределенность и возможные изменения законодательства в будущем.

Ключевой вызов для реализации идеи нефтяного дивиденда — обеспечить привлекательные условия для инвесторов и одновременно не превратить программу в механизм, который уменьшает стимулы к восстановлению добычи. Прозрачные правила выплаты доходов, справедливое распределение рисков и ясные гарантии для частного капитала могут стать решающими факторами в возвращении Венесуэлы на мировую энергетическую карту.

