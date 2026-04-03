Потери России за март побили рекорд 7 3.04.2026, 19:05

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Зеленский раскрыл впечатляющие результаты.

Российская армия только за март потеряла более 35 тысяч солдат. Огромное количество вражеских солдат было обезврежено при помощи дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

- Российские потери за этот март вышли на уровень, ставший наибольшим за время войны: только благодаря ударам наших дронов погибли или были тяжело ранены 33 988 российских военных и еще 1363 оккупанта были ликвидированы благодаря артиллерийским и другим ударам, - подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что потери РФ в размере более 35 тысяч за месяц являются подтвержденными - в украинской системе есть видеофиксация каждого поражения.

По словам Зеленского, министр обороны Украины Михаил Федоров доложил ему о результатах всех подразделений на фронте. Есть конкретные отчеты по каждому направлению и каждой категории поражений. Такие данные Украина готова предоставить партнерам.

«Фактически Силы обороны и безопасности Украины лишили оккупанта возможности навязывать характер ситуации на фронте», - обратил внимание он.

По словам президента Украины, также существенно возросли результаты в уничтожении российских систем противовоздушной обороны. Только за март были поражены 274 таких системы.

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