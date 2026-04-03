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Зеленский поделился хорошими новостями с фронта

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  • 3.04.2026, 19:30
  • 24,034
Зеленский поделился хорошими новостями с фронта
Владимир Зеленский

Украина в лучшей ситуации за последние 10 месяцев войны.

Ситуация на фронте в Украины остается сложной, однако, по выводам британской разведки, для Украины она является наилучшей за последние 10 месяцев. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, пишет «Укринформ».

«В среду был доклад моей разведки и анализ британской разведки. Я получил видение МИ-6 относительно ситуации на фронте, а именно — сейчас наилучшая для Украины ситуация за последние 10 месяцев. Это их вывод, и все партнеры это видят. С учетом оккупации наших территорий и деоккупации наших территорий, сейчас мы в небольшом плюсе — освободили около 20 квадратных километров. В целом фронт держится. Поэтому вывод британской разведки такой — ситуация сложная, но наилучшая за последние 10 месяцев. Это справедливый вывод. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые это обеспечивают», — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что регулярно получает доклады от главнокомандующего ВСУ. В частности, в последнее время российские войска активизировали штурмы, пользуясь туманом. Он заметил, что россияне понимают, что будет больше светлых дней, больше солнца, и это уменьшит их возможности быть незаметными, поэтому когда есть туман, они группами пытаются инфильтрироваться.

ВСУ фиксируют накопление сил врага на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

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