Зеленский поделился хорошими новостями с фронта 10 3.04.2026, 19:30

24,034

Владимир Зеленский

Украина в лучшей ситуации за последние 10 месяцев войны.

Ситуация на фронте в Украины остается сложной, однако, по выводам британской разведки, для Украины она является наилучшей за последние 10 месяцев. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, пишет «Укринформ».

«В среду был доклад моей разведки и анализ британской разведки. Я получил видение МИ-6 относительно ситуации на фронте, а именно — сейчас наилучшая для Украины ситуация за последние 10 месяцев. Это их вывод, и все партнеры это видят. С учетом оккупации наших территорий и деоккупации наших территорий, сейчас мы в небольшом плюсе — освободили около 20 квадратных километров. В целом фронт держится. Поэтому вывод британской разведки такой — ситуация сложная, но наилучшая за последние 10 месяцев. Это справедливый вывод. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые это обеспечивают», — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что регулярно получает доклады от главнокомандующего ВСУ. В частности, в последнее время российские войска активизировали штурмы, пользуясь туманом. Он заметил, что россияне понимают, что будет больше светлых дней, больше солнца, и это уменьшит их возможности быть незаметными, поэтому когда есть туман, они группами пытаются инфильтрироваться.

ВСУ фиксируют накопление сил врага на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com