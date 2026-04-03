Subaru представила экономичный кроссовер

Subaru представила экономичный кроссовер6
- 3.04.2026, 19:27
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Авто получило 194-сильную гибридную установку.
Новый Subaru Forester Wilderness Hybrid презентовали на Нью-Йоркском автошоу. Об автомобиле рассказали на сайте японского производителя.
Кроссовер Subaru Forester Wilderness Hybrid оснащен 2,5-литровой оппозитной четверкой и электромотором, которые вместе развивают 194 л. с. Он не только мощнее бензиновой версии, но и на 25% экономичнее.
Автомобилю усилили вариатор и подвеску, а также перенастроили внедорожный режим X-Mode. Его клиренс вырос до 236 мм, а за счет скошенных снизу бамперов угол въезда увеличился до 23,5°, а съезда — до 25,5°.
Новый Subaru Forester Wilderness Hybrid отличается иной передней частью, массивным пластиковым обвесом и 17-дюймовыми внедорожными шинами. На крыше установили багажник.
Салон Subaru Forester украсили водостойкими материалами и добавили резиновые коврики. Комплектация расширена и включает цифровой щиток приборов и 576-ваттную акустику Harman Kardon с 11 динамиками.