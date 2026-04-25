Россия нанесла комбинированный удар по Днепру: разрушены дома, под завалами люди

Погибли трое, ранен 21 человек.

С вечера пятницы, 24 апреля, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Днепр. Сначала враг направил на город группы дронов-камикадзе, а затем ударил баллистическими и крылатыми ракетами, пишет OBOZ.UA.

После серии взрывов в городе вспыхнули пожары, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Пострадал 21 горожанин, под завалами могут оставаться люди, сообщалось также о трех жертвах атаки.

Что известно

«Враг атакует Днепр. Загорелись несколько пожаров. Есть поврежденные дома», – написал Ганжа в 03:24.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки россиян на Днепр поврежден 4-этажный дом.

Также враг атаковал в городе объект промышленной инфраструктуры.

По состоянию на 5 часов утра начальник ОВА уточнил: 4-этажка, о повреждении которой сообщалось ранее, частично разрушена. Пострадали три человека.

К 05:16 количество пострадавших возросло до четырех человек.

«Это женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Все госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», – добавил Ганжа.

В 06:02 чиновник сообщил, что пострадали уже шесть человек.

«В городе повреждены дома, предприятия, машины и магазин», – рассказал он.

По состоянию на 06:39 было известно о 14 пострадавших, среди них – ребенок.

«Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медпомощь, будет лечиться амбулаторно. Госпитализированы девять человек. Все в состоянии средней тяжести», – сообщил Ганжа.

К 8 часам утра количество пострадавших возросло до 18 человек. Госпитализированы 11 из них, женщина 26 лет – в тяжелом состоянии.

По данным ГСЧС, из-за атаки повреждены жилые дома, предприятия и объект промышленной инфраструктуры. По городу произошли пожары.

Частично разрушен 4-этажный многоквартирный жилой дом. Там спасены 30 человек, среди которых 5 детей.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают психологи, оказывают необходимую помощь людям.

По данным председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, на 7 часов утра известно, что в городе повреждены 5 многоэтажных домов, предприятия. Произошли пожары. Одна из 4-этажек разрушена.

Шесть человек не выходят на связь. Спасательная операция продолжается.

По данным «Суспільного», к 08:30 из-под завалов спасатели деблокировали тело человека.

К 9 часам утра количество жертв возросло до двух человек.

«Тела двух погибших людей достали спасатели из-под руин дома в Днепре, изуродованного ударом россиян. Предположительно, под завалами еще могут находиться 5 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. 21 человек получил ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь», – рассказал Ганжа.

Около 10 часов в ОВА сообщили о деблокировании тела третьей жертвы атаки из-под завалов.

Всего над Днепропетровщиной ночью сбили 4 ракеты и 59 БпЛА врага.

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры фиксируют последствия очередных военных преступлений РФ.

Начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

«Спасатели разбирают разрушенные части вручную, – уточнил представитель ГСЧС Днепропетровщины Сергей Ковтонюк.

