«Беларусбанк» вводит изменения по кредитам на недвижимость

«Беларусбанк» вводит изменения по кредитам на недвижимость3
- 25.04.2026, 10:11
Ставки пересмотрены.
«Беларусбанк» пересмотрел ставки по кредитам на недвижимость. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
Кредит на возведение или реконструкцию жилых помещений, покупку незавершенного законсервированного строения на земельном участке и на возведение жилого помещения по жилищным облигациям теперь можно взять под 15,9% годовых.
Кредит на возведение жилого помещения в многоквартирном доме с госзастройщиками — 14,9% годовых.
Заем на покупку на вторичном рынке — 16,9% годовых, у застройщика — 15,9%.
Кредит «Ипотека Экспресс» при покупке на вторичном рынке — 16,9% годовых (для тех, кто стоит на очереди на учете нуждающихся, — 15,5% годовых), а у застройщика — 15,9% годовых.
Заем «Время строить» теперь выдают под 14,9% годовых, «Стройдом» — 15,9% годовых, «Рефинансирование ипотеки» — 16,9% годовых.
По кредиту «Ипотека с нами» по партнерским программам процентная ставка снизилась с 13-го месяца: если договор с госзастройщиком — до 14,9% годовых, а с частниками — до 15,9%.