25 апреля 2026, суббота, 13:35
«Беларусбанк» вводит изменения по кредитам на недвижимость

  • 25.04.2026, 10:11
«Беларусбанк» вводит изменения по кредитам на недвижимость

Ставки пересмотрены.

«Беларусбанк» пересмотрел ставки по кредитам на недвижимость. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Кредит на возведение или реконструкцию жилых помещений, покупку незавершенного законсервированного строения на земельном участке и на возведение жилого помещения по жилищным облигациям теперь можно взять под 15,9% годовых.

Кредит на возведение жилого помещения в многоквартирном доме с госзастройщиками — 14,9% годовых.

Заем на покупку на вторичном рынке — 16,9% годовых, у застройщика — 15,9%.

Кредит «Ипотека Экспресс» при покупке на вторичном рынке — 16,9% годовых (для тех, кто стоит на очереди на учете нуждающихся, — 15,5% годовых), а у застройщика — 15,9% годовых.

Заем «Время строить» теперь выдают под 14,9% годовых, «Стройдом» — 15,9% годовых, «Рефинансирование ипотеки» — 16,9% годовых.

По кредиту «Ипотека с нами» по партнерским программам процентная ставка снизилась с 13-го месяца: если договор с госзастройщиком — до 14,9% годовых, а с частниками — до 15,9%.

