Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны
- 25.04.2026, 8:41
В городе сильный пожар и перебои со светом.
Поздно вечером 24 апреля во временно оккупированном Россией Луганске прогремела серия взрывов, после чего поднялся сильный пожар. Взрывы также прогремели в оккупированном Мариуполе, пишет «Фокус».
Атака на город продолжилась и после полуночи. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, сообщили мониторинговые каналы.
«В оккупированном Луганске после атаки дронов на объекте масштабный пожар», — говорится в сообщении аналитиков.
Об атаке на Луганск также писал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Чиновник также писал о взрывах и работе российской противовоздушной обороны в оккупированном Мариуполе, однако подробности на момент публикации неизвестны.
Тем временем в сети распространили кадры из Луганска после ударов дронов. На видеороликах и фотографиях видно масштабный пожар, сильный дым и зарево в небе.
В российских Telegram-каналах подтверждают пожар в Луганске и просят не раскрывать локацию удара. Также россияне жалуются, что после взрывов в некоторых районах города исчезла электроэнергия.