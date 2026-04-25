Прощальные обещания Лукашенко 13 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

25.04.2026, 8:57

Диктатор запаниковал из-за слов главы Шкловского района.

Тридцать лет назад Александр Лукашенко раздавал множество обещаний. Особенно щедро он обещал белорусским крестьянам, которые многие годы были его главной электоральной опорой. За тридцать лет из всех этих обещаний Лукашенко выполнил одно – сохранил колхозы. А белорусское село по многим параметрам оказалось в худшем положении, чем оно было в лихие девяностые.

Обещанья на прощанье

Во время посещения 12 апреля на Пасху церкви Александру Лукашенко передали найденное в архивах письмо, которое он писал в газету 26 лет назад, когда он еще даже не начал свой путь в большую политику, а был просто директором совхоза «Городец».

«Это вы еще писали, когда баллотировались в депутаты. Вы писали то, что превратили в жизнь. Это сохранить деревни, населенные пункты, это дать равные условия для сельского и городского жителя», - сказал председатель Шкловского райисполкома Сергей Бартош.

Договорить Лукашенко не дал, так что огласить весь список обещаний Сергей Бартош не успел. Но судя по тому, что он успел огласить, этот список мало отличался от лозунгов и обещаний, с которыми Лукашенко шел на свои первые президентские выборы. Возродить село, ликвидировать диспаритет цен, когда цены на продовольствие искусственно поддерживались на низком уровне, обеспечить равный уровень жизни в городе и деревне, сохранить колхозы.

И Лукашенко не просто так перебил председателя шкловского райисполкома. Потому что про обещания тридцатилетней давности сейчас лучше, действительно, не вспоминать. Из всех обещаний Лукашенко выполнил только обещание про сохранение колхозов. А все остальное наследство, доставшееся ему от СССР, сохранить как-то не получилось.

Хотя в 90-е стартовые условия у Беларуси были лучше, чем у других. В том числе - стартовые условия в сельском хозяйстве.

Было - стало

Беларусь была для СССР и сборочным цехом и республикой-кормилицей. Объемы вывоза продуктов из Белорусской ССР значительно превышали объемы ввоза. В 1991 году из Беларуси в другие республики вывезли продуктов на 2,5 миллиарда рублей, а ввезли чуть больше чем на 500 миллионов.

В 2000-м году, после шести лет правления Лукашенко, урожай зерна в Беларуси составил 4,6 миллиона тонн. В 90-м году, с которым так любят сравнивать белорусские власти, в Беларуси собрали 7 миллионов тонн зерна.

По производству мяса Беларусь только в 2017-м году наконец вышла на показатели 1990 года. По производству молока превзойти 1990 год получилось только в 2020-м. А вот по производству картошки вернуться на уровень девяностого года так и не получилось.

Зато Лукашенко, как и обещал, не дал разрушить уникальную советскую систему колхозов и совхозов. Оставил ее практически нетронутой с советских времен. Доля частных фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции и сейчас составляет меньше 3 процентов.

И эти три процента одним фактом своего существования портят картину процветания колхозной организации аграрного производства. По состоянию на 2020 год рентабельность производства в коллективных хозяйствах составила 4,7%. У фермеров она была 21,4%. Прибыль фермерских хозяйств составляла 350 долларов с гектара. У колхозов – около сорока.

Но после 2000-го года начался рост цен на нефть, и в Беларусь хлынул поток российских субсидий. У Лукашенко появился шанс доказать наконец тотальное превосходство крупнотоварного производства перед примитивными фермерскими хозяйствами.

С 2000 по 2013 год государственные вложения в отрасль составили 50 миллиардов долларов. Следующие семь лет добавили еще столько же. То есть, среднегодовые государственные субсидии сельскому хозяйству составляли 5 миллиардов долларов.

Сельскому хозяйству это почему-то не помогло. Начиная возрождение села, Лукашенко обещал, что через десять лет средняя урожайность в Беларуси вырастет до 45 центнеров с гектара. Максимально приблизиться к этому показателю получилось в прошлом году. Но и тогда средняя урожайность была все-таки ниже и составила 43 центнера с гектара. А все остальные годы она колеблется в районе 35.

При этом в Литве и без пафосных программ урожайность выросла с 19 центнеров с гектара в 1992 году, до 47 в 2020-м. В прошлом году Беларусь гордилась небывалым рекордным урожаем. Собрали 10,7 миллиона тонн зерновых. Если считать с кукурузой и рапсом. Если рапс и кукурузу не считать, получится меньше 9 миллионов тонн. В Литве, население которой в три раза меньше, урожай был 8 миллионов тонн без рапса и кукурузы.

Экспорт белорусского продовольствия за прошлый год составил 10 миллиардов долларов. Литва, с населением, еще раз, в три раза меньше, продала продуктов на 8 миллиардов.

Поэтому неудивительно, что белорусские власти любят сравнивать все с девяностыми. А с соседями сравнивать не любят. Но даже сравнение с девяностыми не всегда работает в пользу современной Беларуси.

Досохраняли

В 1995-м году рентабельность производства зерновых составляла 71%. К 2020 году она упала до меньше чем 10%. В 2020-м году, когда об этом еще можно было говорить вслух, белорусские чиновники признавали, что 70 процентов сельхозпредприятий Беларуси не в состоянии функционировать без постоянной государственной поддержки.

Общие долги сельхозпредприятий перед банками примерно на 20 процентов выше годового объема производства ими сельхозпродукции.

Пресловутый диспаритет цен, который Лукашенко обещал устранить, за тридцать лет стал еще уродливее. Если в 1991 году чтобы купить трактор МТЗ нужно было продать 16 тонн пшеницы первого класса, то сейчас вам потребуется 190 тонн.

Стереть различия между городом и деревней тоже не получилось. В феврале 2026 года средняя зарплата в Беларуси составила 2700 рублей. Средняя зарплата в сельском хозяйстве – 2200 рублей.

Возрождаем и развиваем

В 2005 году Лукашенко объявил о начале программы по возрождению и развитию села. Ключевым элементом стало строительство агрогородков. Смысл программы был в том, чтобы в деревне жилось не хуже чем в городе. Чтобы был водопровод, канализация, отопление. Чтобы в деревне был не только магазин, но и школа, детский сад, спортивный клуб. Чтобы люди хотели там жить.

За двадцать лет грандиозные обещания девальвировались до минимальных бытовых потребностей.

«В этих домиках — в агрогородках, колхозных домиках или президентских, как их называют, — ну не надо тебе, извините пожалуйста, зимой «ходить в толчок» на улицу, там все построено», - хвастались в программе ЧеЗа на первом канале.

То есть со спортивными клубами не срослось, поэтому обойдетесь теплым сортиром. Но даже с теплым сортиром, на самом деле, не везде получилось. Согласно исследованию, которое провел проект ThinkTanks, на конец прошлого года только 60 процентов жилого фонда на селе было подключено к водопроводу. Горячей водой и центральным отоплением была обеспечена половина жилых домов.

Есть, конечно, образцово показательные агрогородки. Вот только надо постараться, чтобы их найти. В 2016 году, через десять лет после начала реализации программы, Комитет госконтроля постарался. Ведомство провело масштабную проверку, как там в агрогородках вообще люди живут. Оказалось, что кое-где вообще не живут. Из проверенных 300 агрогородков почти в половине, в 130, были обнаружены пустующие дома.

То есть, построить построили, а желающих в них жить не нашли. Потому что очень часто эти одинаковые красивые домики строили без учета реальной потребности. Строили там, где нет социальной инфраструктуры никакой, где нет работы, где нет регулярного сообщения с ближайшим населенным пунктом. То есть, власти думали, что достаточно понастроить домики, и люди как те скворцы туда прилетят, заселятся и будут жить. Что могло пойти не так?

Не без личных заслуг Лукашенко сельский электорат, который он всегда считал своим, за три десятилетия сильно сократился. В 1990 году в сельском хозяйстве Беларуси было занято около миллиона человек. В 2023-м году осталось 250 тысяч. В 2024-м уже 236 тысяч.

В 1996 году в деревне жило три миллиона двести тысяч белорусов. К 2024 году осталось меньше двух миллионов. Витебская и Гродненская область за тридцать лет потеряли половину сельского населения. В общей сложности в Беларуси за эти годы полностью исчезли 1800 деревень.

И дальше будет хуже. Потому что согласно вот этому исследованию ThinkTanks, о котором я уже говорил, треть сельских жителей – пенсионеры. Молодежь, то есть люди до 30 лет, составляют всего 17 процентов сельского населения. За 23 год в деревне родилось 13 тысяч детей. Умерло – 37 тысяч. Так что если так пойдет дальше, то очень скоро крестьян, чтобы в очередной раз «спасать страну» в стране может и не остаться.

