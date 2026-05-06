Четкий сигнал Кремлю

6.05.2026, 10:30

Австрийская контрразведка продемонстрировала впечатляющие результаты.

Раскрытие все большего и большего числа случаев подрывной деятельность РФ в Вене, красноречиво подводит черту под эпохой «особого пути» Австрии в отношениях с Москвой, которая окончательно ушла в прошлое. Высылка трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже четкий политический сигнал Кремлю: Вена больше не намерена быть тихой гаванью для шпионской работы российских спецслужб.

Кремлевский режим давно перестал рассматривать страны Европейского союза как партнеров или даже просто соседей. Для Путина ЕС теперь стратегический противник, против которого ведется полномасштабная гибридная война. В подобной парадигме дипломатические миссии превращаются в передовые посты, а их сотрудники – в оперативных офицеров, чья задача состоит в дестабилизации европейских институтов, сборе разведданных и проведении операций влияния.

Москва воспринимает нейтралитет Австрии не как повод для уважительного диалога, а как уязвимость, которую можно и нужно эксплуатировать. Однако недавние действия австрийских властей демонстрируют, что в Вене осознали масштаб угрозы. Мягкая сила России лишь ширма для бескомпромиссного и жесткого шпионажа.

На протяжении десятилетий Вена пользовалась репутацией «шпионской столицы» мира. Но за последние пять лет ситуация приобрела критический характер. Статистика говорит сама за себя: с 2021 года из Австрии были высланы уже 14 российских дипломатов. Каждый из них был разоблачен как сотрудник СВР или ГРУ, действовавший под дипломатическим прикрытием.

Москва методично превращала свою миссию в Вене в крупнейший логистический и оперативный хаб разведывательной работы в Центральной Европе. Огромный штат посольства, один из самых многочисленных в Европе, несоразмерен объему реальных дипломатических задач. Данный момент лишь подтверждает тезис о том, что большинство «атташе» и «советников» заняты далеко не укреплением культурных связей.

Особое внимание австрийской контрразведки и международных расследователей, в том числе из Der Spiegel, приковано к крышам российских дипломатических объектов. Посольство РФ в Вене и жилой комплекс в Донауштадте буквально утыканы мощными спутниковыми антеннами и оборудованием для радиоэлектронной разведки (SIGINT).

Упомянутый «лес антенн» необходим вовсе не для приема спутникового ТВ. Это высокотехнологичные станции перехвата, которые позволяют Москве шпионить за дипломатами и сотрудниками международных организаций, штаб-квартиры которых расположены в Вене. В зоне поражения находятся дипломаты ООН, МАГАТЭ, ОПЕК, ОБСЕ.

Перехват закрытой переписки и телефонных разговоров экспертов по ядерной безопасности или энергетике дает Кремлю рычаги давления и возможность манипулировать глобальными процессами, оставаясь в вне зоны досягаемости за счет дипломатического иммунитета.

Тем не менее австрийская контрразведка (DSN) в последние годы продемонстрировала впечатляющие результаты, изрядно ослабив шпионский потенциал Кремля на своей территории.

Если не лишение России технического и кадрового ресурса в Вене, то хотя бы ее ослабление – весомый вклад в безопасность всего ЕС. Потому процесс очистки дипломатического поля от шпионских сорняков не должен останавливаться. Пока на крышах посольства продолжают вращаться радары, а сотни аккредитованных лиц остаются вне зоны прозрачного контроля, угроза сохраняется.

Австрия должна продолжать практику бескомпромиссной высылки каждого, кто использует венскую площадку для подрыва европейской безопасности. Лишь полная ликвидация «шпионского гнезда» позволит вернуть Вене статус города мира, а не города секретов.

