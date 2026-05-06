Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
- 6.05.2026, 10:53
Президент США заявил о возможности мирной сделки с Ираном.
Цены на нефть падают в среду второй день кряду, так как рынки надеются на возобновление поставок с Ближнего Востока после комментариев президента США Дональда Трампа о возможности мирной сделки с Ираном.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:22 (по Минску) снизились на 1,35% до $108,39 за баррель, марки WTI - на 1,58% до $100,65 за баррель. Трамп во вторник неожиданно приостановил операцию военного сопровождения судов, выходящих через Ормузский пролив. Президент объяснил это хорошим продвижением переговоров с Ираном к заключению мирного соглашения, но не привел подробностей. Немедленной реакции со стороны Тегерана не последовало.
«Это указывает на возможность деэскалации и дает надежду, что застрявшие в Персидском заливе танкеры наконец выйдут в открытое море, и поставки постепенно вернутся на рынок», - сказал Ань Фам из LSEG.
Аналитик добавил, что цены на нефть остаются высокими - Brent и WTI держатся выше $100 за баррель - поскольку перспективы мирной сделки неясны. Кроме того, по его словам, даже в случае достижения договоренности потребуется время на полное восстановление торговых потоков. Запасы нефти в США снизились третью неделю подряд, запасы бензина и дистиллятов также уменьшились, сообщил во вторник Американский институт нефти.
По данным API, запасы нефти в Соединенных Штатах упали на 8,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 1 мая, запасы бензина сократились на 6,1 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 4,6 миллиона баррелей.