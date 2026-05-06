Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi 4 6.05.2026, 11:41

Одно движение меняет все.

Большинство людей ставят антенны роутера вертикально — и больше к ним не прикасаются. Но в некоторых ситуациях именно это и является причиной слабого сигнала. Эксперты издания android.com объясняют, когда стандартное положение антенн является ошибкой и как одно простое изменение устраняет «мертвые зоны».

Как правильно расположить антенны роутера

Эксперты отмечают, что вертикальное положение антенн — не универсальное решение. Оно хорошо работает в одном конкретном случае, когда речь идет об одноэтажной квартире, где нужно покрыть пространство по горизонтали.

Логика заключается в том, что сигнал Wi-Fi от вертикальной антенны распространяется преимущественно в стороны — вдоль этажа. Именно поэтому для плоского помещения это оптимально, особенно если роутер поддерживает Wi-Fi 5 или более новый стандарт.

Но как только в уравнение вступает второй этаж — ситуация меняется.

В чем проблема для двухэтажного дома

В материале говорится о том, что вертикально установленные антенны плохо передают сигнал вверх и вниз. Если роутер стоит на первом этаже с антеннами «вертикально», второй этаж получает слабое покрытие — или не получает его вообще. Так возникают «мертвые зоны».

«Оптимальным решением является наклон одной из них под углом 45° или максимальное горизонтальное положение. В такой ситуации сигнал также дойдет до другого этажа, благодаря чему мы минимизируем риск возникновения «мертвой зоны». Однако стоит помнить, что каждая конфигурация будет другой», — отмечают специалисты.

Как найти оптимальное положение антенн роутера: пошаговый метод

Эксперты отмечают, что универсальной формулы для расположения антенн роутера нет — каждое помещение имеет свою геометрию, материалы стен и источники помех.

Эксперты Android.com предлагают конкретный алгоритм подбора:

Сначала сделайте контрольный замер скорости и задержек в месте со слабым сигналом.

Затем переместите одну антенну в положение 45° и повторите измерение.

Если результат улучшился — попробуйте полностью горизонтальное положение и измерьте снова.

Если стало хуже — возвращайтесь к предыдущему варианту.

Что еще влияет на сигнал Wi-Fi

Однако, как сообщают специалисты, даже идеально выставленные антенны не компенсируют других ошибок в настройке домашней сети. Специалисты выделяют несколько ключевых факторов:

Расположение роутера. Устройство должно стоять в центральной части помещения — тогда сигнал распределяется равномерно во все стороны. Угол комнаты или ниша в стене — худший выбор.

Стандарт подключения. Современные роутеры поддерживают две частоты — 2,4 ГГц и 5 ГГц. По возможности подключайте устройства именно к сети 5 ГГц: она быстрее и менее загружена. Обычно ее легко узнать по обозначению 5G в названии сети.

Соседняя техника. Микроволновые печи, холодильники и другая крупная бытовая техника с металлическими корпусами хорошо отражают радиоволны. Чем больше прибор рядом с роутером — тем сильнее он мешает сигналу.

Домашние «лайфхаки». Монеты на роутере, алюминиевые отражатели и другие народные методы усиления Wi-Fi не работают. Монета просто слишком мала, чтобы повлиять на волны частотой 2,4 или 5 ГГц, — зато может закрыть вентиляционные отверстия и перегреть устройство.

