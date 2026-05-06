закрыть
6 мая 2026, среда, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Студент из Конго, возмутившийся ценами на Coca-Cola, покинул Беларусь

1
  • 6.05.2026, 12:12
Студент из Конго, возмутившийся ценами на Coca-Cola, покинул Беларусь

Он пообещал раскрыть правду.

Студент из Конго Натан Телофат, получивший известность в Беларуси после вирусного TikTok о резком подорожании Coca-Cola, сообщил, что был вынужден покинуть страну. Теперь, по его словам, он находится в безопасности и готовится рассказать всю историю без страха за последствия, пишет издание BGmedia.

От жалобы на Coca-Cola до звонка из милиции

@karolnemiga

♬ son original - Кинг Немига ♻️

История Натана началась с, на первый взгляд, обычного ролика о ценах. Молодого человека удивило, что Coca-Cola, которая раньше стоила около двух рублей, подорожала до пяти. Видео быстро набрало популярность, но вскоре, как утверждал сам блогер, ему позвонили из милиции и пригласили на разговор.

После этого Натан опубликовал видео с извинениями, подчеркнув, что не хотел затрагивать политику, а только эмоционально отреагировал на рост цен. Позже он признался, что боялся последствий, и даже заявил, что силовики знают его адрес, контакты и круг общения.

«Все хорошо» — но не все поверили

Через несколько дней блогер снова вышел на связь и сообщил, что разговор с силовиками прошел спокойно, а претензий к его видео якобы не было. Он также отметил, что любит Беларусь, и попросил журналистов не использовать его историю в политических целях.

Тем не менее, часть аудитории отнеслась к этим заявлениям с недоверием, полагая, что на студента могли оказать давление.

Конфликт со страховкой и десятки тысяч рублей

@karolnemiga

Почти неделю я испытываю огромное давление со стороны СМИ! Это был огромный стресс для меня и моих близких! Люди используют меня, чтобы донести свои политические идеи! И это разбивает мне сердце 💔 Пожалуйста, перестаньте говорить об этой истории.

♬ son original - Кинг Немига ♻️

Позже Натан снова попал в центр внимания — уже из-за конфликта с «Белгосстрахом» и владелицей арендованного жилья. По его словам, после пожара в квартире, который произошел несколько лет назад, с него начали требовать крупную сумму — около 110 тысяч рублей.

Парень утверждал, что уже компенсировал ущерб, но столкнулся с новыми финансовыми претензиями, не понимая, почему история получила продолжение спустя три года. Отдельно он заявлял и о проблемах с возвращением паспорта со стороны правоохранительных органов.

@karolnemiga

HELP

♬ son original - Кинг Немига ♻️

Новое видео после исчезновения: «Я уже не в Беларуси»

После очередной волны резонанса блогер исчез из соцсетей на несколько месяцев. И только 4 мая опубликовал новое видео, в котором сообщил, что больше не находится в Беларуси.

«Теперь, когда я уже не на территории Беларуси, думаю, могу все объяснить, не боясь, что ко мне снова придут поздно вечером, как это было в прошлый раз», — заявил Натан.

Пока он не раскрыл всех деталей своего отъезда, но пообещал сделать это в следующих роликах. Что именно заставило студента уехать — страх, юридические проблемы или другие причины — пока остается открытым вопросом.

@karolnemiga

♬ Bop Anthem - ⃟

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин