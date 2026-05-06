Студент из Конго, возмутившийся ценами на Coca-Cola, покинул Беларусь

Студент из Конго, возмутившийся ценами на Coca-Cola, покинул Беларусь1
- 6.05.2026, 12:12
Он пообещал раскрыть правду.
Студент из Конго Натан Телофат, получивший известность в Беларуси после вирусного TikTok о резком подорожании Coca-Cola, сообщил, что был вынужден покинуть страну. Теперь, по его словам, он находится в безопасности и готовится рассказать всю историю без страха за последствия, пишет издание BGmedia.
От жалобы на Coca-Cola до звонка из милиции
История Натана началась с, на первый взгляд, обычного ролика о ценах. Молодого человека удивило, что Coca-Cola, которая раньше стоила около двух рублей, подорожала до пяти. Видео быстро набрало популярность, но вскоре, как утверждал сам блогер, ему позвонили из милиции и пригласили на разговор.
После этого Натан опубликовал видео с извинениями, подчеркнув, что не хотел затрагивать политику, а только эмоционально отреагировал на рост цен. Позже он признался, что боялся последствий, и даже заявил, что силовики знают его адрес, контакты и круг общения.
«Все хорошо» — но не все поверили
Через несколько дней блогер снова вышел на связь и сообщил, что разговор с силовиками прошел спокойно, а претензий к его видео якобы не было. Он также отметил, что любит Беларусь, и попросил журналистов не использовать его историю в политических целях.
Тем не менее, часть аудитории отнеслась к этим заявлениям с недоверием, полагая, что на студента могли оказать давление.
Конфликт со страховкой и десятки тысяч рублей
Почти неделю я испытываю огромное давление со стороны СМИ! Это был огромный стресс для меня и моих близких! Люди используют меня, чтобы донести свои политические идеи! И это разбивает мне сердце 💔 Пожалуйста, перестаньте говорить об этой истории.
Позже Натан снова попал в центр внимания — уже из-за конфликта с «Белгосстрахом» и владелицей арендованного жилья. По его словам, после пожара в квартире, который произошел несколько лет назад, с него начали требовать крупную сумму — около 110 тысяч рублей.
Парень утверждал, что уже компенсировал ущерб, но столкнулся с новыми финансовыми претензиями, не понимая, почему история получила продолжение спустя три года. Отдельно он заявлял и о проблемах с возвращением паспорта со стороны правоохранительных органов.
HELP
Новое видео после исчезновения: «Я уже не в Беларуси»
После очередной волны резонанса блогер исчез из соцсетей на несколько месяцев. И только 4 мая опубликовал новое видео, в котором сообщил, что больше не находится в Беларуси.
«Теперь, когда я уже не на территории Беларуси, думаю, могу все объяснить, не боясь, что ко мне снова придут поздно вечером, как это было в прошлый раз», — заявил Натан.
Пока он не раскрыл всех деталей своего отъезда, но пообещал сделать это в следующих роликах. Что именно заставило студента уехать — страх, юридические проблемы или другие причины — пока остается открытым вопросом.
