6 мая 2026, среда, 12:57
«Беларусь часто называют четвертой балтийской страной»

  • 6.05.2026, 12:50
Мы вернемся в Европу.

Новую книгу известного историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» представили на Берлинской книжной ярмарке Berlin Bebelplatz.

Во встрече, которая прошла 2 мая в Галерее Kunstschule Berlin, приняли участие автор книги Юрий Фельштинский и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Модератором выступил известный политолог Александр Морозов.

В ходе встречи Наталья Радина ответила на вопрос о будущем Беларуси. Нашу страну она видит частью объединенной Европы:

— Евросоюз никуда не денется, более того, в ходе нынешней борьбы за гегемонию неожиданным победителем может стать не Китай, а Европейский союз. Какие-то региональные союзы могут существовать, но основные процессы будут проходить внутри ЕС.

Частью России Беларусь не станет. Ментально мы действительно абсолютно разные люди. Белорусская нация возникла в результате смешения балтийских и славянских племен, поэтому нас называют четвертой балтийской страной. Мы хотим вернуться в Европу, где мы всегда были. В этой книге очень коротко рассказывается, откуда возникла Беларусь, в каких образованиях была белорусская территория. Наша история идет от Полоцкого княжества, потом территория Беларусь была частью Великого княжества Литовской, и на этом мы основываем сегодня свою идентичность.

Затем мы были частью Речи Посполитой, при разделе РП в конце XVIII века Беларусь вошла в состав Российской империи. Сотни лет мы воевали с Россией — и ВКЛ, и Речь Посполитая. Беларусь полита кровью, очень много зла шло от Русского царства. Не думаю, что Россия сохранится в будущем, ведь тюрьмой народов в 21-м веке быть не получится. Уверена, что Беларусь в конце концов избавится от влияния Москвы.

Юрий Фельштинский рассказал, что для него как американского историка также большим открытием стала западноцентричность белорусов:

— Беларусь всегда ориентировалась на Запад, а не на Восток. Почему-то про страны Балтии такое понимание всегда было, а про Беларусь — нет. Думаю, что в результате этой войны Россия останется на карте, но распадется, и в наилучшем для нас сценарии перестанет наконец быть империей и сможет тогда наконец стать нормальной страной, если она избавится от имперского мышления.

Я не считаю, что это простой и быстрый процесс, и я на это не закладываюсь. Считаю, что если Беларусь станет частью Европы и соответственно частью Евросоюза, то можно будет наконец-то создать буферную зону от Финляндии до Украины с опорой на украинские ВСУ. И вот этот буфер, включающий Беларусь, создаст возможность для Европы, мирно сосуществовать с Российской Федерацией.

