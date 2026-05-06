6 мая 2026, среда, 13:50
Кремль бросает курсантов защищать нефтебазы от дронов

  6.05.2026, 12:54
«Дыры» в российской ПВО некем закрывать.

Курсантов Пензенского артиллерийского института в России планируют привлекать к мобильным группам для охраны нефтебаз и топливных объектов от атак беспилотников. Причиной называют нехватку сил ПВО из-за роста ударов дронами.

Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ», ссылаясь на информацию от курсантов российского военного вуза.

По данным движения, российское командование вынуждено «затыкать дыры» в системе противовоздушной обороны теми, кто еще не попал на фронт. Курсантов планируют включать в состав мобильных групп, которые будут охранять нефтебазы и другие топливные объекты на территории РФ.

В «АТЕШ» заявили, что создали отдельное направление — «Курсантский корпус АТЕШ» — для работы с курсантами различных военных учебных заведений России. Там утверждают, что курсанты, которые выходят на связь, передают информацию о планах российского командования.

«Те, кто выходит на связь, передают реальную информацию, которая помогает остановить эту войну», — говорится в сообщении движения.

В «АТЕШ» также заявили, что удары «изнутри системы» являются одним из самых эффективных способов приблизить завершение войны и сохранить жизни.

