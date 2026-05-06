Российские вербовщики заманивают на войну вакансиями в Беларуси
- 6.05.2026, 13:17
Обманутых отправляют в штурмовые отряды.
Российские рекрутеры все чаще используют манипулятивные схемы и фейковые вакансии, обещая мужчинам безопасную работу в тылу.
Среди популярных приманок даже вакансии механиков для работы в Беларуси. Описываются плюсы службы в так называемом союзном государстве: «стабильная обстановка, развитая инфраструктура, близость к дому». При этом ниже в этом же объявлении написано, что местом службы станут «новые территории» России, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».
Зарплата — от 240 тысяч российских рублей (более 3000 долларов) в месяц плюс миллионные бонусы за подписание контракта. Часто такие предложения адресованы людям с хроническими заболеваниями или судимостями, которым обещают статус ветерана и списание долгов.
Однако юристы предупреждают, что подобные обещания — это сознательный обман. Согласно российскому законодательству, человек заключает контракт не на конкретную должность, а на военную службу в целом. Это позволяет командованию в любой момент без согласия новобранца перевести его в любое подразделение по служебной необходимости.
Фактически, после прибытия в зону боевых действий почти все «тыловики» попадают непосредственно в штурмовые отряды.
Юридической возможности расторгнуть контракт или привлечь вербовщиков к ответственности за ложные обещания не существует, потому что любые словесные договоренности во время вербовки не имеют никакой силы перед статусом военнослужащего в период мобилизации.