Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
- 6.05.2026, 14:05
Скоро может произойти «точка перелома».
Мировые запасы нефти в апреле претерпели рекордное сокращение на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Последний усиливает риски перебоев в поставках и может спровоцировать новый скачок цен в преддверии туристического сезона. Об этом сообщает Financial Times.
По оценкам S&P Global Energy, объемы сырой нефти в хранилищах сократились почти на 200 млн баррелей, что эквивалентно примерно 6,6 млн баррелей в сутки.
Это произошло даже несмотря на то, что высокие цены уже привели к сокращению спроса примерно на 5 млн баррелей в сутки – самому большому падению за пределами периода пандемии COVID-19.
«Это огромный масштаб, значительно превышающий обычный диапазон», – отметил руководитель направления исследований рынка нефти S&P Джим Беркгард. По его словам, в обычный месяц мировые запасы колеблются лишь на несколько сотен тысяч или максимум на миллион баррелей.
В целом из-за войны с Ираном нефтяной рынок уже потерял около 1 млрд баррелей. Несмотря на то что спрос быстро снижается, предложение сокращается еще стремительнее. Это создает условия, при которых цены на нефть могут продолжить расти.
С начала боевых действий в конце февраля нефть заметно подорожала. Иран и США ограничивали движение через Ормузский пролив – один из ключевых морских маршрутов для поставок энергоносителей. Дополнительно ситуацию осложнили удары по энергетической инфраструктуре в регионе, что еще больше нарушило стабильность поставок.
Трейдеры предупреждают: резкий скачок цен может произойти тогда, когда глобальные запасы опустятся ниже критически важного уровня. Некоторые аналитики считают, что такая «точка перелома» может наступить уже в течение нескольких недель.
Во вторник эталонная нефть Brent подешевела примерно на 4% – до около $110 за баррель. Это произошло после продления перемирия между Ираном и США.
В выводах S&P Global Energy учитываются как запасы, хранящиеся правительствами и компаниями, так и нефть, находящаяся на танкерах в море. В общее сокращение также входят объемы, которые США ранее высвободили из Стратегического нефтяного резерва в ответ на энергетический кризис.
Формально мировые запасы нефти составляют около 4 млрд баррелей, однако значительная часть этого объема используется для обеспечения ежедневного функционирования энергосистемы.
Речь идет о поддержании работы нефтеперерабатывающих заводов, давления в трубопроводах и непрерывности логистических цепочек. Таким образом, доступный для быстрого использования резерв значительно меньше.
По оценке Goldman Sachs, глобальные запасы нефти уже приблизились к самому низкому уровню за последние восемь лет. В банке отмечают, что в мире осталось лишь около 45 дней запасов нефтепродуктов – в частности бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Наиболее заметное сокращение фиксируется в регионах Азии и Африки.
В Северной Европе запасы авиационного топлива в апреле упали до самого низкого уровня за шесть лет. В США запасы бензина могут снизиться до исторического минимума уже летом – в период пикового автомобильного сезона.
Несмотря на то что средние цены на автозаправках в США приближаются к $4,50 за галлон ($1,19 за литр), американские потребители пока существенно не сокращают использование топлива.
По подсчетам банка, примерно каждый одиннадцатый баррель нефти в мире приходится на американских автомобилистов. Запасы нефти в США могут снизиться ниже 200 млн баррелей к концу августа – до уровня примерно одной недели потребления.
В целом США пока не ощутили полного эффекта кризиса: запасы сырой нефти в стране остаются выше, чем в тот же период прошлого года. Основное сокращение глобальных резервов, по данным S&P, в настоящее время приходится на Азию.
Руководитель направления исследований нефтяного рынка S&P Джим Беркгард предупреждает, что резкое сокращение американских запасов может стать триггером для более широкой паники на рынке. По его мнению, самая острая фаза кризиса еще впереди.