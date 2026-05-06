У мобильных операторов появились новшества 1 6.05.2026, 14:50

Что изменится у МТС, A1 и Life.

Мобильные операторы вводят новшества для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.

Оператор МТС ввел изменения по роумингу — у него появились новые пакеты с 10 Гб трафика, которые действуют 30 дней. Первый вариант за 60 рублей доступен в Польше, Франции, Германии, Грузии, Казахстане, Испании, Египте, Швеции, Норвегии, Дании и Люксембурге. Второй — за 68 рублей в Литве, Турции, ОАЭ, Китае, Италии, Латвии, Финляндии и Эстонии, а также в странах, где действует «10 Гб за границей».

«Одновременно улучшены условия для тех, кому достаточно 5 Гб в месяц. Интернет-пакет „5 Гб за границей +“ за 55 рублей расширил географию и стал доступен в Германии, ОАЭ, Испании, Италии, Египте, Бельгии, Австрии, Греции, Великобритании, Вьетнаме, Португалии, Армении и Шри-Ланке», — уточнили в МТС.

Компания A1 запустила акцию «Голос Победы» со специальными условиями обслуживания по тарифному плану «Победа». «Так, с 8 по 31 мая новым и действующим абонентам тарифного плана предоставляется возможность бесплатного общения с родными и близкими на территории Беларуси», — сообщил оператор. Речь в том числе о звонках на стационарную сеть, а также в сети других беларусских мобильных операторов.

Компания Life 8 мая всем абонентам, которые родились до конца 1945 года, на тарифном плане «Льготный» предоставит бонус — шесть рублей на счет. «Его можно потратить на оплату тарифа, подключение пакетов минут или интернета. Бонусные рубли действительны 60 суток», — уточнил оператор. Акция приурочена ко Дню Победы.

