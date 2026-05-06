закрыть
6 мая 2026, среда, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд

5
  • 6.05.2026, 14:28
  • 2,854
Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд

Они состоятся с 6 по 10 мая.

Россияне объявили о проведении испытаний на полигоне «Кура» в Усть-Камчатском округе. Они состоятся с 6 по 10 мая. По этому полигону во время испытаний часто наносят удары ракетами, способными нести ядерный заряд, пишет «Фокус».

На период испытаний людям запретили находиться там, также запрещено пребывание и передвижение любых видов техники. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Полигон «Кура» — это российский военный полигон, расположенный на севере Камчатского края на Дальнем Востоке России. Зона падения межконтинентальных баллистических ракет, которые запускают с тестовой целью с других полигонов или космодромов России.

Полигон начал строиться с 1955 года, и начал действовать в 1957 году. Первый прилет ракеты произошел 21 августа 1957 года, за ним было еще 136 прилетов в течение 1964 года.

В последние годы Россия начала снова активно использовать полигон для испытаний ракет, которые могут нести ядерный заряд.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин