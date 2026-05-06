Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд

Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд5
- 6.05.2026, 14:28
- 2,854
Они состоятся с 6 по 10 мая.
Россияне объявили о проведении испытаний на полигоне «Кура» в Усть-Камчатском округе. Они состоятся с 6 по 10 мая. По этому полигону во время испытаний часто наносят удары ракетами, способными нести ядерный заряд, пишет «Фокус».
На период испытаний людям запретили находиться там, также запрещено пребывание и передвижение любых видов техники. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.
Полигон «Кура» — это российский военный полигон, расположенный на севере Камчатского края на Дальнем Востоке России. Зона падения межконтинентальных баллистических ракет, которые запускают с тестовой целью с других полигонов или космодромов России.
Полигон начал строиться с 1955 года, и начал действовать в 1957 году. Первый прилет ракеты произошел 21 августа 1957 года, за ним было еще 136 прилетов в течение 1964 года.
В последние годы Россия начала снова активно использовать полигон для испытаний ракет, которые могут нести ядерный заряд.