Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд 5 6.05.2026, 14:28

Они состоятся с 6 по 10 мая.

Россияне объявили о проведении испытаний на полигоне «Кура» в Усть-Камчатском округе. Они состоятся с 6 по 10 мая. По этому полигону во время испытаний часто наносят удары ракетами, способными нести ядерный заряд, пишет «Фокус».

На период испытаний людям запретили находиться там, также запрещено пребывание и передвижение любых видов техники. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Полигон «Кура» — это российский военный полигон, расположенный на севере Камчатского края на Дальнем Востоке России. Зона падения межконтинентальных баллистических ракет, которые запускают с тестовой целью с других полигонов или космодромов России.

Полигон начал строиться с 1955 года, и начал действовать в 1957 году. Первый прилет ракеты произошел 21 августа 1957 года, за ним было еще 136 прилетов в течение 1964 года.

В последние годы Россия начала снова активно использовать полигон для испытаний ракет, которые могут нести ядерный заряд.

