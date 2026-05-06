Audi воссоздала легендарный 16-цилиндровый автомобиль
- 6.05.2026, 14:25
Он установил рекорд скорости в 1935 году.
Audi Tradition завершила масштабный проект по восстановлению одного из самых знаковых гоночных автомобилей 1930-х годов — Auto Union Lucca с 16-цилиндровым двигателем, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Авто, ставшее символом инженерных амбиций своего времени, была воссоздана спустя почти столетие и вновь представлена публике в итальянской Лукке.
Именно здесь, на дорогах Тосканы, в феврале 1935 года оригинальный автомобиль под управлением гонщика Ханса Штука установил рекорд скорости, разогнавшись до более чем 320 км/ч. Тогда Auto Union стал самым быстрым дорожным гоночным автомобилем в мире.
Работа по реконструкции заняла три года и была выполнена специалистами британской мастерской Crosthwaite & Gardiner. Audi подчеркивает, что проект стал важным элементом сохранения исторического наследия марки.
Автомобиль оснащен ранней версией 6,0-литрового 16-цилиндрового двигателя мощностью около 343 л.с. Особое внимание уделено аэродинамике: обтекаемый кузов с закрытыми колесами и хвостовым стабилизатором создавался с использованием первых аэродинамических исследований, что было революцией для своего времени.
Историки Audi отмечают, что успех машины был связан не только с техникой, но и с высокой скоростью организационных решений команды — от выбора трассы до настройки конфигурации автомобиля.
Воссозданный Auto Union Lucca сохраняет максимальную аутентичность, но получил улучшенное охлаждение и технические доработки для безопасной эксплуатации.
После премьеры в Италии автомобиль будет представлен на фестивале скорости в Гудвуде в 2026 году, где вновь продемонстрирует звучание своего 16-цилиндрового двигателя.