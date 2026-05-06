Призрак угрозы Лукашенко Александр Коваленко

6.05.2026, 14:08

Россия продолжает использовать Беларусь для отвлечения внимания.

Согласно публикуемой со второй половины апреля информации в СМИ Александр Лукашенко подписал указ №132 от 17.04.2026 года, согласно которому начат плановый призыв офицеров запаса, который в свою очередь связали со скрытой мобилизацией в стране и, соответственно, ростом угрозы для Украины.

Между тем на этой неделе спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил, что на территории Беларуси продолжает отмечаться активность в вопросах обустройства логистики и приграничной инфраструктуры, но отметил, что на сегодняшний день реальной угрозы вторжения с сопредельной территории — нет.

В этом потоке информации многим сложно определиться в понимании степени и уровня угроз, исходящих сейчас либо в перспективе, со стороны Беларуси, а потому постараемся разобраться в этой растущей напряженности. Стоит ли паниковать? Или же посыпать голову пеплом не просто рано, но и в целом не имеет смысла?

Тему угрозы со стороны Беларуси мы рассматривали не единожды: начиная с 2022 года — после того, как территорию РБ покинула основная ударная группировка российских оккупационных войск, тотально провалившая наступление на Киев. Несмотря на то, что в Беларуси не оставалось опасного для повторного вторжения контингента, угрозы разного порядка и уровня сохранялись и сохраняются по сей день.

В феврале в материале на OBOZ.UA «Кремль дергает за ниточки и готовит новую военную кампанию: как Беларусь стала угрозой для Украины и Европы» я отмечал, что Россия использует последние годы режим Лукашенко как многофункциональный инструмент для оказания постоянного давления как на Украину, так и на страны ЕС.

В основном для этого используются гибридные либо имитационные методы, в частности:

развертывание системы ретрансляторов для управления ударными дронами;

сотрудничество белорусского военно-промышленного комплекса с Россией и поставки продукции, необходимой для производства вооружений;

размещение (или его имитация) комплекса «Орешник».

Но если говорить о военных угрозах со стороны Беларуси, рисков осуществления с территории республики общевойсковой наступательной операции в направлении одной из европейских стран или непосредственно Украины, то такой угрозы на сегодняшний день — нет.

По одной простой причине: на территории Беларуси сегодня отсутствует ударная тактическая группировка, способная осуществить вторжение с достаточно высокими результатами, например, окружение и захват Киева.

Потенциал Вооруженных сил РБ

Да, мы сейчас можем наблюдать за улучшением логистики у границы с Украиной со стороны Беларуси, обустраивается инфраструктура, возводятся инженерные сооружения и проводятся прочие работы, вызывающие опасение относительно угрозы проведения наступления. Но проведения наступления ЧЕМ?

На сегодняшний день концентрация сил и средств ВС РБ вблизи границы с Украиной не претерпела каких-либо разительных изменений и представляет собой следующий вид:

383 ДШБ 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская область;

5-я ОБр СпН — Иваново, Брестская обл., и Приболовичи, Гомельская обл.;

317 ПДБ 103-й ОВДБр — с. Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.;

336-я РеАБр (Зябровка);

51-я АБр — г. Гомель.

Кроме того в ближней приграничной зоне сосредоточены подразделения из состава 33 СпН, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355-й ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-й РеАБр.

Суммарное количество имеющейся в распоряжении этих подразделений единиц техники и вовсе не впечатляет своим пробивным потенциалом:

ОБТ — 30 единиц;

ББМ — 135 ед.;

ствольная артиллерия — 60 ед.;

РСЗО — 10 ед.

Повторюсь, такой состав, с небольшими изменениями, но в приграничной зоне находится уже несколько лет и на постоянной основе.

В целом условно боеспособный потенциал сухопутных войск Беларуси — это примерно 14 тысяч человек. Чтобы довести это количество до уровня хотя бы тактической группировки РОВ, которая наступала на Украину в 2022 году с территории РБ, а именно — 40 тысяч, провести скрытую мобилизацию просто невозможно.

В этом вопросе любая активность РБ, связанная с увеличением личного состава своей армии, будет привлекать к себе внимание и повышать уровень угроз. Кроме того, мобилизуемые должны пройти этап базовой подготовки, комплектования, формирования новых подразделений, слаживание и так далее. Все это незаметно организовать и подготовить в нынешних условиях просто нереально. За каждым шагом и действием белорусской стороны ведется наблюдение и контроль.

Потенциал РОВ в Беларуси

Силы и средства российских оккупационных войск в Беларуси также не претерпели каких-то серьезных изменений (как в количестве, так и в качестве) и представляют собой следующий вид:

1450 л/с базируются на радиотехническом узле «Барановичи» и 43-м узле связи «Вилейка»;

530 л/с базируются на аэродромах «Барановичи», «Зябровка» и «Мозырь»;

20 л/с входят в состав 313-й военной прокуратуры гарнизона и 484-го военного следственного отдела;

20 л/с базируются на 1405-й базе артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н).

Если это количество начнет увеличиваться с целью формирования ударной группировки, хотя бы численностью более 40 тысяч, то на этот процесс может уйти от одного до трех месяцев — в зависимости от комплектации подразделений.

То есть, внезапного, неожиданного вторжения 2.0 с территории Беларуси, даже при проведении всех вышеупомянутых работ в приграничной зоне, провести ни ВС РБ, ни РОВ не смогут.

Все упирается в одно неизменное правило — формирование ударной тактической группировки, которое осуществить незаметно не сможет ни одна из вероятных сторон вторжения.

Гибридные сценарии

Тем не менее, если на сегодняшний день общевойсковая наступательная операция со стороны Беларуси маловероятна, какие все же могут исходить с учетом нынешних сил и средств угрозы с этой территории? Исключительно гибридного, провокационного, диверсионно-рейдового характера.

Гибридные сценарии Беларусь под кураторством России уже неоднократно реализовывала. Например, миграционный кризис, который несколько лет назад Минск устроил на границе с Польшей и Литвой. Такие варианты не стоит исключать. Кроме того, уже упоминалось размещение в приграничье ретрансляторов для российских дронов под видом телекоммуникационных вышек.

Провокации тоже уже осуществлялись — и не раз. Это могут быть провокационные действия беларусских силовиков у границы, без ее пересечения. Пролет военных вертолетов или проезд военной техники в непосредственной близости от границы, запуск воздушных шаров с уголковыми отражателями и т.д.

Диверсионно-рейдового характера действия могут носить характер как террористической деятельности, например, минирование основных дорог и маршрутов патрулирования приграничной зоны с украинской стороны, так и сценарий захвата приграничных сел — как делают РОВ в Сумской и Харьковской областях.

На протяжении всех 1 084 километров границы Украины с РБ имеется около сотни украинских сел, находящихся на расстоянии от нее в 1–3 км, так и непосредственно размещенные на ней, даже формируя агломерации с беларусскими н.п.

Безусловно, третий сценарий может привести к тому, что беларусский диктатор в полной мере на себе ощутит, что такое ответные действия Украины.

В нынешних условиях любое действие Беларуси, которое можно будет расценить как вступление страны в войну против Украины, не окажется без ответа как в 2022 году. И к такому развитию событий Минск как не был готов раньше, так и не готов сегодня.

Выводы

Россия продолжает использовать Беларусь для отвлечения внимания от других, более важных направлений — особенно на фронте. Граница протяженностью более тысячи километров превратилась в зону сковывания и потенциальных рисков. Но на сегодняшний день угрозы общевойсковой наступательной операции с территории РБ — нет.

С другой стороны это не означает, что уже завтра в Беларусь не начнут свозить из России подразделения для формирования тактической группировки войск, которая и будет осуществлять вторжение в Украину с севера 2.0.

К более вероятным угрозам относятся гибридные, провокационные и диверсионно-рейдовые операции, которые может проводить Беларусь под давлением России. Вот только третий сценарий может закончиться для самого режима Лукашенко крайне плачевно, поскольку это развяжет Украине руки в вопросах ответных действий.

Александр Коваленко, «Обзореватель»

