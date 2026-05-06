В Британии спрогнозировали финал правления Путина 1 6.05.2026, 13:15

Переворот, преемник или что-то третье?

Через десять лет новый президент России принесет присягу нации перед политической, религиозной и военной элитой страны. Лишь второй раз в этом столетии их взоры будут устремлены на кого-то другого, а не на кремлевского диктатора Владимира Путина. По крайней мере, такова теория, заявляет британский журналист Марк Беннетс.

Согласно российской конституции, срок полномочий Путина истекает в 2036 году, а президентские инаугурации традиционно проходят 7 мая. Тем не менее, многое остается неясным, заявил автор в материале для The Times. Беннетс задается вопросом, захочет ли Путин, которому в 2036 году исполнится 83 года, передать эстафету преемнику или же он будет стремиться править пожизненно, подобно царям прошлого?

«Учитывая, что война в Украине провоцирует рост экономических и социальных проблем внутри России, дадут ли ему вообще возможность сделать этот выбор?», - пишет эксперт.

Будет ли кремлевский переворот

Когда Путин начал войну в 2022 году, он верил, что это обеспечит ему место в учебниках истории как одному из величайших лидеров России. Вместо этого неудачное вторжение сделало его, пожалуй, более слабым, чем в любой другой момент его 26-летнего правления, заявляет Беннетс.

Вместо парадов победы в Киеве Путин все больше обеспокоен заговором членов российской политической элиты с целью его свержения или даже убийства с помощью беспилотников, согласно просочившейся оценке неназванного европейского разведывательного агентства. В отчете, предоставленном западным СМИ, говорится, что Кремль усилил меры безопасности вокруг Путина, включая запрет чиновникам, работающим с ним, пользоваться телефонами с доступом в интернет.

Он и его семья перестали посещать свои роскошные резиденции, и Путин проводит недели подряд в бункерах, в том числе в Краснодарском крае на юге России, отмечается в документе.

«После убийства в феврале аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана, в результате американо-израильского авиаудара, Россия предприняла шаги по отключению услуг мобильного интернета в Москве. Ограничения сильнее всего ударили по центру города», - пишет автор.

Считается, что этот шаг был вызван сообщениями о том, что Израиль смог отслеживать перемещения Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников путем взлома камер уличного видеонаблюдения. По всей Москве установлено 250 000 камер видеонаблюдения, и Кремль был обеспокоен тем, что Путин может стать мишенью Украины или других врагов аналогичным образом, по словам оппозиционных деятелей и российских СМИ.

В Кремле подчеркнули, что карательные меры, вызвавшие широкое негодование в Москве, были якобы необходимы для предотвращения украинских атак. О каких-либо конкретных опасениях за безопасность Путина не упоминалось. Однако «российская оппозиция» заявляет, что беспрецедентный запрет на услуги мобильного интернета, вероятно, стал прямым результатом «неустанной охоты» Израиля и его американского союзника на иранских лидеров.

В европейском отчете утверждалось, что Сергей Шойгу, бывший министр обороны, ныне возглавляющий совет национальной безопасности России, «ассоциируется с риском переворота, поскольку он сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании». А ведь когда-то он считался крайне близким к Путину, и некоторые прочили его в потенциальные преемники.

По данным ВЦИОМ, государственного центра изучения общественного мнения, рейтинги одобрения Путина снизились с 77% в декабре до 65% в апреле – это самый низкий уровень с тех пор, как он отдал приказ ввести танки в Украину в 2022 году. Хотя ВЦИОМ ранее обвиняли в искусственном завышении популярности Путина, и его готовность отразить спад популярности привела к предположениям, что это используется представителями российского бизнеса и политической элиты, чтобы убедить Кремль в социальных и экономических опасностях ограничений интернета.

Лоялисты, выступающие против Путина

В прошлом Путин прибегал к уловкам, чтобы обойти ограничения по срокам. В 2008 году, после завершения своего второго срока полномочий, он перешел на пост премьер-министра, в то время как Дмитрий Медведев, его верный соратник, приберегал для него кресло в Кремле, прежде чем позволить Путину вернуться на пост президента в 2012 году.

В 2020 году Кремль «обнулил» сроки полномочий Путина после тщательно организованного референдума, который позволил ему оставаться у власти еще 16 лет. Он обеспечил себе пятый срок в 2024 году и идет к тому, чтобы обойти Иосифа Сталина как лидера, дольше всех правившего Россией со времен Ивана Грозного.

Тем не менее, война в Украине нанесла ущерб имиджу Путина как непогрешимого национального лидера, хотя сообщения о заговоре с целью переворота и могут быть преждевременными, ряд бывших лоялистов высказались в последние недели против него.

Среди них – Виктория Боня и юрист Илья Ремесло, который когда-то был печально известен написанием доносов на оппозиционных активистов. После резкой критики в адрес Путина в марте Ремесло был принудительно помещен в психиатрическую больницу на месяц. После освобождения он удвоил свою критику Путина и предсказал скорую смену власти.

«Люди в администрации и правительстве втайне ненавидят Путина. Они ненавидят его, потому что он отнял у них все. Они больше не могут пользоваться теми привилегиями, которые имели раньше. Я глубоко убежден, что в течение года мы увидим очень радикальные перемены», – заявил он.

Ранее Ремесло утверждал, что работал в администрации президента России, где, по его словам, ему было поручено бороться с оппозицией. Соответственно, возникли предположения, что его критика Путина была частью закулисной борьбы за власть, исход которой пока неясен.

Операция «Преемник»

Правление Путина началось в канун Нового 1999 года, когда президент Ельцин неожиданно объявил о досрочном уходе со своего поста. На свое место он назначил Путина, бывшего главу службы безопасности ФСБ, которому Кремль поручил обеспечить безопасность Ельцина и его семьи.

Спустя более четверти века стареющий Путин, возможно, решил, что пришло время начать планировать собственную передачу власти выбранному преемнику, заявляет Беннетс. В 2025 году Путин заявил, что «всегда думает» о том, кто мог бы управлять Россией после него, но никого не назвал. Тем не менее, аналитики называют возможных преемников. Среди них:

Алексей Дюмин, бывший телохранитель, ныне являющийся ключевым помощником.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Дмитрий Патрушев, заместитель премьер-министра

Патрушев также является сыном Николая Патрушева, высокопоставленного чиновника жесткой линии, знающего Путина десятилетиями. В материале говорится, что кремленологи будут искать восходящих звезд, возможно, тех, кому сейчас около сорока, кто успешно работает в администрации президента или руководит одним из обширных регионов России. Однако отказ от власти будет сопряжен с опасностью, даже если Путину удастся выбрать преемника.

После его ухода, по словам критиков, он может быть привлечен к ответственности за коррупцию или другие преступления, поскольку новый человек будет стремиться укрепить свой авторитет. В конечном счете, даже Путин вряд ли знает свои точные планы.

Путин готов к серьезным противостояниям

В 2023 году, после беспрецедентного вооруженного мятежа против Москвы Евгения Пригожина, главы наемников «Вагнера», пошли слухи, что контроль Путина над властью ослабевает. Однако смерть Пригожина в авиакатастрофе два месяца спустя послужила напоминанием о том, что Путин не потерпит никаких вызовов своему правлению.

Хотя нет прямых доказательств того, что главарь «Вагнера» был убит агентами Кремля, широко распространено мнение, что приказ о его ликвидации отдал Путин.

Для многих представителей элиты, уставших от войны в Украине и превращения России в неототалитарное государство, худшим сценарием является то, что преемником Путина станет еще более агрессивный политик, который еще больше усилит кампанию политических репрессий Кремля.

Вечный Путин возможен

Путин на год младше, чем был Сталин, когда тот умер в 1953 году в возрасте 74 лет, что вызвало борьбу за власть в Советском Союзе. Ни один российский или советский лидер, кроме Михаила Горбачева, не дожил до возраста более 77 лет. Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 68 лет.

«Тем не менее, Путин пользуется медицинским обслуживанием мирового уровня и редко употребляет алкоголь. Несмотря на постоянные слухи о том, что он может страдать от смертельной болезни, нет веских доказательств его плохого здоровья», - подчеркивает автор. В 2022 году Уильям Бернс, тогдашний глава ЦРУ, заявил, что разведданные позволяют предположить, что российский лидер «слишком здоров».

Тем более, что в прошлом году Путин и председатель Си Цзиньпин из Китая были замечены за обсуждением способов продления жизни. Российский лидер тогда подчеркнул, что биотехнологии постоянно развиваются, органы человека можно постоянно пересаживать. «Чем дольше вы живете, тем моложе становитесь, и [можно] даже достичь бессмертия», - сказал тогда российский диктатор.

Джеймс Роджерс, автор книги «Возвращение России» отметил: «Если здоровье позволит, я думаю, Путин будет очень доволен тем, что сможет править пожизненно. В конце концов, именно так Россией веками правили цари, и почти все лидеры советской эпохи тоже умирали на своем посту».

