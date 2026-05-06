Нытье на болотах Алексей Пластун, ZN.UA

6.05.2026, 13:36

Ныть — это в последнее время традиционная забава на болотах. Обычно ее приберегают под Международный экономический форум в Питере. Но в этот раз мочи терпеть не было, и ныть начали в апреле.

Оказалось, процесс планового и контролируемого охлаждения экономики в какой-то момент перестал быть контролируемым и на выходе получили переохлаждение. Со всеми его прелестями в виде падения ВВП, банкротств, дефолтов, неплатежей и прочих признаков экономики, которая успешно трансформируется. Даже цены на нефть в районе 100 долл. за баррель уже как-то не радовали. Об этом и прочих итогах апреля поговорим в сегодняшнем обзоре.

Нытье

Обычно на России ноют, скажем так, «недержавные умы», потому как у державных, как известно, все идет по плану и по совместительству является частью хитрой многоходовочки. Но в этот раз уже ныла российская власть и жаловалась, по сути, сама на себя, что говорит о степени отчаяния и безнадеги. В принципе понять ее можно, если за первые два месяца года у тебя какие-то мыши подъедают 1,8% экономики.

Так вот, начал парад каминг-аутов директор сидящего на госзаказах Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, который смачно плюнул в руку дающую. По его мнению, страна вошла в фундаментальный кризис, инвестиции в производство потеряли смысл, все планы по импортозамещению, которые ставили несколько лет назад, похоронены, а те, кто вкладывался в новые производства, остались у разбитого корыта. Он же стал автором нетленки про то, что «охлаждение экономики» перешло в «переохлаждение».

Поскольку Боглаев — известный любитель поныть, его срыв можно было списать на весеннее обострение. Но дальнейшие события показали, что он на самом деле спровоцировал сход лавины.

Так уж повелось, что у одного геостратегического пенсионера линзы очков настолько розовые, что реальный мир он не видит от слова совсем. Тем более удивительно было услышать от него, что, оказывается, экономика-то не растет. Дед смешно морщил лоб и задавался вопросом: как же так, раньше его обманывали только западные партнеры, а теперь вот, получается, кинули свои же.

Дело в том, что Центробанк прогнозировал рост экономики РФ в первом квартале на 1,6%, а минус 1,8% за первые два месяца как-то не совпадают с прогнозом. Центробанк не моргнув глазом заявил, что все на самом деле в порядке, просто погода была не очень, а еще выходные дни помешали.

Но вдруг министр экономического развития Решетников прямо заявил: «Резервы в российской экономике исчерпаны». Причины в крепком рубле, высоких процентных ставках, остром дефиците кадров, бюджетных ограничениях, повышении налогов и так далее.

Истерику продолжил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его мнению, экономика «не просто замедляется, а уже падает». Но главное даже не это, а то, как он развивает цепочку последствий. Оказывается, падение выручки компаний приводит к неплатежам по кредитам, с которыми вынуждены справляться банки. Это он так мягко намекнул, что банковский кризис не за горами.

Например, второй по величине банк ВТБ уже отметил, что ему не хватает 700 (!) млрд руб., чтоб выполнить нормативы Центробанка по достаточности капитала.

Пожалуй, где-то тут стоит напомнить читателям, что на 1 февраля 11,3% всех кредитов юрлиц на банковских балансах стали проблемными. В денежном выражении это 10,6 трлн руб., или добрая четверть всего федерального бюджета. В общем, истерика главного аналитика Сбербанка вполне себе объяснима.

Его, кстати, поддержал глава Сбербанка Герман Греф, который мрачно заявил, что 2026 год будет непростым для банков, потому как у банков дефицит ликвидности, а подлый бизнес не в состоянии обслуживать долги.

Известный нытик и придворный олигарх Дерипаска сказал, что Россия находится в глубоком экономическом тупике, выход из которого потребует шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня в течение ближайших пяти лет.

Какие организационные выводы были сделаны по итогам нытья?

Центробанк на всякий случай прекратил публиковать данные о продаже валюты ведущими экспортерами. А Росстат опубликовал данные по промышленному производству в апреле, которые показали, что пределов вранью таки нет. Для понимания масштабов: по мнению Росстата, промышленное производство в марте по сравнению с февралем 2026 года выросло на 12,4% (!).

Короче, все в экономике прекрасно, Росстат не даст соврать. Или даст?

Достижения народного хозяйства

Немного препарируем мартовский рост промышленного производства, но сравнивать будем с мартом 2025 года для большей адекватности:

автобусы — минус 53%;

тракторы для сельского хозяйства — минус 42%;

вагоны грузовые — минус 38%;

бульдозеры — минус 33%;

кабели волоконно-оптические — минус 43%;

чемоданы, сумки дамские — минус 35%;

ярлыки и этикетки из бумаги — минус 31%;

сетки и холсты из стекловолокна — минус 50%;

плиты керамические фасадные — минус 33%;

трубы и муфты хризотилцементные — минус 71%.

Короче, так и не скажешь, что экономика бурно растет.

Между тем на России начинается эпидемия банкротств и дефолтов. Еще не цунами, но сигналы более чем очевидные.

Ритейлер детских товаров «Кораблик» (одна из крупнейших в России сетей) столкнулся с угрозой банкротства. Говорят, это как-то связано с тем, что выручка обвалилась с 13,2 млрд руб. в 2019 году до1 млрд в 2023-м, а также с тем, что против «Кораблика» было подано 70 исков почти на 360 млн руб.

Кстати, дело ведь не в конкретном «Кораблике», а в системе. Эксперты прогнозируют, что в течение 2026 года в РФ могут закрыться до 40% торгующих одеждой розничных точек. Учитывая, что в 2025 году компания Concept Group, развивающая сети женской одежды Concept Club, детского Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie, закрыла 133 магазина, или 47% от всех торговых точек, есть ощущение, что это еще оптимистическая оценка.

Или вот еще радостная весточка от металлургов. Крупнейший в России производитель ферросплавов Челябинский электрометаллургический комбинат приостановит из-за спада на рынке часть производства.

В лесной промышленности тоже все неладно. Появилась информация о подаче иска о взыскании около 20 млн долл. США с дочерней компании ПАО «Сегежа Групп» (один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов), которое выступает ответчиком как поручитель. Причина иска — неисполнение обязательств по договору. Смешной факт по этому поводу: до вторжения в Украину акции «Сегежи» котировались по 11 руб. за штуку, а сейчас — 1 руб. 15 коп. То есть упали на 90%.

Конечно, основная волна еще впереди. Финансовые результаты российских компаний однозначно указывают в пользу этого.

Входящий в пятерку крупнейших российских нефтяных компаний «Сургутнефтегаз» получил в 2025 году чистый убыток в размере 251,2 млрд руб. против чистой прибыли в 923,3 млрд руб. годом ранее. Прибыль «Роснефти» по итогам прошлого года упала почти в четыре раза. У «Мечела» убытки по итогам 2025-го выросли вдвое, а выручка упала на 26%. Операционная дочка «Магнита», крупнейшего ритейлера РФ, показала убыток по итогам 2025 года в сумме 22 млрд руб.

Да, и не забываем: проблемы компаний — это проблемы банков, у которых они брали кредиты. А кто еще брал кредиты как не в себя, не будучи в состоянии их обслуживать? Правильно, застройщики и ипотечники.

Было очень весело давать по 2–3 ипотечных кредита в руки и рассказывать, какой тут строительный и ипотечный бум. Но совсем невесело стало, когда льготную ипотеку отменили, и оказалось, что король-то голый. По данным Росреестра, количество зарегистрированных сделок с жильем в Москве на первичном рынке сократилось на 51,3% год к году.

Не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что будет с девелопером, который набрал кредитов на стройку, построил, но не продал. На всякий случай уточним, что у банка будет финансовая дыра, а застройщик станет банкротом.

Не верите? Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что каждый пятый застройщик рискует не расплатиться по кредиту из-за недостатка средств.

Спасать застройщиков никто не будет. Один из крупнейших российских девелоперов «Самолет» пару месяцев назад уже проверил (попросил господдержку, но получил отказ) — метод нерабочий. Интересный факт по этому поводу: акции «Самолета» в 2026 году упали уже более чем на 50% и достигли исторических минимумов. Это к вопросу о том, насколько вещи, о которых мы тут пишем, реальны. Вполне себе.

Но вернемся к нерабочему методу. Нерабочий он потому, что бюджет и без застройщиков получил пробоину такого масштаба, что ему бы самому только ночь простоять да день продержаться.

Загадка бюджетной дыры

Казалось бы, в марте благодаря еще одному спецоперационному деду цены на нефть ушли в район 100 долл. за баррель, и должен был открыться портал в бюджетное Эльдорадо.

Однако в марте нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета РФ составили жалкие 617 млрд руб. (то есть на 43% меньше, нежели годом ранее), а по итогам первого квартала 2026-го удалось наскрести по нефтяным и газовым сусекам всего лишь 1443 млрд (на 45% меньше, чем годом ранее). Относительно бюджетных планов на 2026 год недобрали НГД в марте 234 млрд руб., в первом квартале — 570 млрд.

Так что не стоит удивляться, что дефицит федерального бюджета по итогам первого квартала составил 4,58 трлн руб. (если что, на весь год планировали 3,8 трлн).

Неприятный внешний фон

Кроме внутренних проблем, у российской экономики масса внешних, начиная санкциями и заканчивая визитами добрых дронов и пиратством.

После того, как в Венгрии провели обряд экзорцизма и изгнали Орбана, Евросоюз неожиданно смог принять 20-й пакет санкций.

Под санкциями оказались еще 46 судов российского «теневого флота» (их общее количество достигло 632). ЕС запретил операции с мурманским и туапсинским портами, а также с нефтяным терминалом в порте Каримун в Индонезии. Кроме того, отлучили от цивилизации два десятка российских банков, а также немного прошлись по российским операциям с криптой. Санкционные списки ЕС пополнили также 60 новых организаций, некоторые из них работают в третьих странах, в том числе в Китае, Турции и ОАЭ. Прилетело также Кыргызстану за помощь в обходе санкций.

Кроме того, пираты продолжали пиратствовать. Особенно отличилась Швеция, которая за месяц задержала три судна «теневого флота» России. А еще в Азовском море затонул сухогруз. То ли ворованная пшеница оказалась слишком тяжелой ношей, то ли получил дрон в бочину.

Визиты добрых дронов окончательно превратились из беспокоящего фактора в системную проблему, Туапсе не даст соврать. Перечислять всех счастливчиков, горевших на работе, мы не будем, отметим только, что накопленная усталость российской нефтянки от осколков весной 2026 года начала трансформироваться в снижение добычи нефти и падение экспорта. По некоторым оценкам, снижение добычи нефти в апреле составило 300–400 тыс. барр. в сутки относительно среднего уровня первого квартала. Экспорт нефти из портов (Приморск, Новороссийск, Усть-Луга) падал в моменте на 50–70%. Ну и, конечно, Туапсе. По разным оценкам, в апреле объем отгрузок нефтепродуктов через порт Туапсе уменьшился на 35–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общем, цены на нефть выросли, а толку?

Итоги и перспективы

Судя по всему, в 2026 году количество наконец-то переходит в качество. Великий многоходовщик не смог обойти базовые законы диалектики. А раз так, то вой на болотах усилится.

Центробанк РФ продолжает вяло снижать ставку, пытаясь снизить давление в системе. Но пока это приводит лишь к тому, что реальная доходность по депозитам в РФ стала отрицательной. Исход вкладчиков спровоцирует разрыв ликвидности и приведет к полноценному банковскому кризису.

А вообще интересно, кто в этой игре моргнет первым: девелоперы, банки, угольщики, металлурги, лесная промышленность, розница. Делайте ваши ставки.

