На Полесье продают 125-летний дом 6.05.2026, 13:51

Стартовая цена — чуть более 73 тысяч рублей.

На площадке БУТБ-Имущество появился необычный лот — в Пинске продают дом с более чем вековой историей.

Речь идёт об одноэтажном кирпичном здании по улице Иркутско-Пинской Дивизии, 4. Дом построен в 1901 году, входит в историческую застройку города и имеет статус историко-культурной ценности.

Площадь объекта составляет 80,1 м², а стартовая цена — чуть более 73 тысяч рублей. Вместе с домом будущий владелец получит участок площадью 2,6 сотки. При этом земля передаётся в аренду сроком на 99 лет.

Среди преимуществ — возможность использовать здание не только для бизнеса, но и переоборудовать его под жилой дом. Однако сразу заселиться не получится: объект требует восстановления.

Покупателю предстоит оформить разрешительные документы в течение полугода, разработать проектно-сметную документацию за 1,5 года и завершить ремонтно-реставрационные работы в течение двух лет.

