6 мая 2026, среда, 12:56
«Кольцо страха»: как Москву готовят к 9 мая

1
  • 6.05.2026, 12:31
  • 1,248
Фото: Wikipedia

Стало известно, где установили новые «Панцирь-С1».

Российская Федерация готовится провести парад 9 мая, и это особенно важно для Кремля из-за усиления ударов Украины на глубину 1000 км, говорится в статье немецкого медиа. Москва уже не кажется безопасной, впрочем парад, хоть и без военной техники, все же проведут, и для этого принимают невиданные меры безопасности. Одна из мер — новое кольцо установок «Панцирь-С1», но есть и другие методы. Как в Москве готовятся к параду 9 мая, несмотря на опасность налета украинских дронов?

Для россиян был «немыслимым» удар дронов по Москве, но эта угроза стала «новой реальностью», написало медиа Bild. Российские политики называют парад 9 мая «опасным событием», а власти тем временем отключили мобильный интернет в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме украинских БПЛА также есть еще одна угроза, которой могут бояться в Кремле, — это возможность покушения на президента РФ Владимира Путина, для которого также могут использовать беспилотник.

Поскольку дроны угрожают параду и Путину, ВС РФ создали вокруг Москвы дополнительное кольцо ПВО, говорится в статье. Bild опубликовал карту установок вокруг российской столицы, созданную аналитиком-журналистом медиа «Радио Свобода» Марком Крутовым (Mark Krutov). На карте — 101 отметка: каждая — это либо ЗГРК «Панцирь-С1"/"Панцирь-С2», либо ЗРК С-400, либо ЗРК «Тор». В статье назвали эти позиции «кольцом страха», которое Путин «нарисовал вокруг Москвы».

К майским мероприятиям 2026 года готовились еще с осени 2025 года, привело медиа данные пользователя X с ником jembobineuse. С сентября 2025 по март 2026 вокруг Москвы построили третье кольцо ПВО радиусом 50 км — 43 новые башни для «Панцирей». Также вспомнили о резиденции Путина на Валдае: систему ПВО расширили до 26 башен для «Панцирей», по одной для С-300 и С-400, есть две станции РЛС.

Между тем в Bild написали, что установок не хватает на другие важные объекты РФ (НПЗ, электростанции), в то время как средства ПВО стянули в Москву. Еще один признак проблемы — новый закон РФ по использованию оружия. Поскольку установок для сбивания украинских дронов мало, то вместо этого разрешили иметь стрелковое оружие частным охранным компаниям, отметило Bild.

«Следствие: государство уже не может защитить все одновременно — и начинает сосредотачивать безопасность на одном пункте: Москве. Москва реагирует на растущую угрозу беспилотников — и смягчает центральную политику безопасности: вооруженная защита только армией», — подытоживается в статье.

