Других вариантов у Лукашенко нет 16.05.2026, 9:55

Диктатор ходит по «проколятому» кругу.

Александра Лукашенко настораживает, что государственные предприятия просят помощи, а чиновники предлагают реструктуризировать их долги. Об этом он заявил на совещании с руководством Совета министров, обсуждая вопросы развития цементной отрасли, Светлогорского ЦКК и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский».

«Все вопросы — деньги, отсрочить, реструктуризировать, дать из бюджета, помогите… Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело! И Комитет госконтроля к этому спокойно относится. Хотя это ваш хлеб. Бюджет — это главное. И это (желание получить льготы) надо пресекать мгновенно и немедленно», — заявил Лукашенко.

Экономический обозреватель Андрей Маховский в комментарии «Филину» объяснил, откуда у этих предприятий долги и почему им все равно придется помочь, но глобально это проблему не решит.

— Что это — «неправильный подход», Лукашенко говорит постоянно, но деньги все равно дает. А что ему еще делать? Других вариантов нет. Если не давать деньги, эти заводы закроются, — поясняет Маховский. — Этим предприятиям все время нужны деньги не потому, что они плохо работают.

И не столько потому, что рынки сбыта схлопнулись и осталась одна Россия. Это потому, что на всех этих предприятиях была проведена грандиозная программа модернизации. Больше миллиарда долларов потратили на Светлогорский ЦКК, миллиард был вложен за два года в цементные заводы. У них огромные долги.

И вся прибыль уходит, чтобы их погасить. А долги появились, потому что Лукашенко хотел, чтобы Беларусь стала цементной и целлюлозной супердержавой. Это все происходит от гигантомании.

На это наложились проблемы, связанные с закрытием рынков сбыта. Осталась Россия, у которой сейчас все плохо. В этом году в России упало производство собственного цемента примерно на 30%. Спрос на цемент упал в начале года на 25%, потому что в России сворачиваются стройки. Куда они будут продавать в таких условиях?

Модернизация предприятий, добавляет экономический обозреватель, была слишком грандиозной для Беларуси.

— И слишком много денег было в нее вложено. Это беда всех «мегапроектов» Лукашенко, когда он придумывает какую-то идею и думает, что сейчас все сделают и будет богатство. А когда все сделано, оказывается, что рынка сбыта нет, что модернизация проведена не так, что завод работать не может. А чтобы заработал, в него надо еще вложить деньги. Этот процесс бесконечный.

Так что он все равно даст деньги и согласится на все, что ему предложат. Потому что он не может допустить, чтобы заводы закрылись. Но ничего не поменяется. Чиновники предложили схему реструктуризации — перевести валютные долги в белорусские рубли. Придумали всякие схемы, чтобы это не выглядело так, что деньги даются просто так.

Однако такая помощь, считает Маховский, не решит проблемы предприятий.

— Модернизация заводов проводилась в 2012-2013 годах. Сейчас 2026-й. Шесть лет назад уже принимали решение о реструктуризации долгов, объявив, что они должны быть погашены до 2049 года. В наших условиях это плюс-минус бесконечность. Проблема в том, что за это время они не просто не погашали их, а набрали новых.

Потому что совокупный убыток цементной отрасли по состоянию на начало 2025 года составил миллиард беларуских рублей. И каждый год им списывают долги. Слишком много в них вложено, а рынков нет и вряд ли появятся. Потому что вряд ли у России все наладится в ближайшее время.

Выходом из ситуации было бы провести реструктуризацию самих предприятий. Что называется — померла и померла. Привести масштаб этих предприятий в соответствии с потребностями. Какие-то, возможно, закрыть, где-то — сократить количество работников и объем производства. А долги — списать. Какие еще варианты?

По каждому предприятию должна быть антикризисная программа, чтобы сел специалист и разобрался: надо объявлять банкротами или что-то еще может получиться.

