6 мая 2026, среда, 10:50
Беларусь удивила российских туроператоров

  • 6.05.2026, 10:32
  • 1,008
Аналитики сравнили средние чеки по самым востребованным направлениям.

Пока Куба и ОАЭ временно не видны на туристической карте, Беларусь впервые вошла в топ-10 самых популярных направлений мая для россиян как один из самых доступных вариантов для коротких зарубежных поездок. Одновременно мы попали в пятерку стран, где туристы из России тратят меньше всего при покупке организованного тура, пишет Onliner

После выпадения из рынка отдыха Острова свободы и Эмиратов главными бенефициарами стали Египет, Вьетнам и Китай, а Беларусь впервые за историю мониторинга вошла в десятку самых популярных направлений мая. Такие выводы российская ассоциация туроператоров сделала на основании статистики поисковых запросов на туры и фактических продаж туров с заездами с 1 по 31 мая 2026 года.

— Неожиданно (такого не было ни в одном году или месяце нашего мониторинга), но майскую десятку замыкает Беларусь с долей в 0,6% всех продаж. Туров туда через «Слетать.ру» стали продавать больше, чем в Тунис. Вероятно, это эффект коротких майских выходных в этом году: туроператоры отмечали, что на эти майские выходные выросла популярность коротких сити-брейков в соседнюю страну, — отметили в ассоциации.

Аналитики сравнили и средние чеки по самым востребованным направлениям. В Беларуси он достиг 75,9 тысячи российских рублей — это больше 2800 белорусских. Отдыхали россияне в среднем три ночи, 100% продаж пришлось на Минскую область. Большинство туристов отдыхают парами (55,6%) и предпочитают отели «4 звезды» (64,7% туров), сообщили в АТОР.

