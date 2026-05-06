Известный белорусский певец идет в такси 6.05.2026, 11:04

Павел Клышевский

Фото: onliner

Он находится в «черном списке» артистов.

Солист группы «Тяни-Толкай» Павел Клышевский сообщил в соцсети Threads, что рассматривает возможность пойти работать в такси из-за отсутствия концертов.

Музыкант написал, что выступления его группы запрещены, а зарабатывать всё равно необходимо. Он рассматривает работу на арендованном электромобиле и поинтересовался у подписчиков, насколько это выгодно и реально ли получать доход в таких условиях.

В 2023 году «Тяни-Толкай» оказались в неофициальном «чёрном списке» артистов, которым запрещено выступать в Беларуси. По данным СМИ, этот список составил Комитет государственной безопасности Беларуси.

Ранее Клышевский открыл в Минске бар с одноимённым названием, однако заведение проработало всего несколько дней и было закрыто по решениям МЧС Беларуси и Центра гигиены и эпидемиологии.

