Еще один автобус не пустили из Беларуси в Литву 6.05.2026, 10:26

Иллюстрационное фото

Из-за новых санкций.

Речь об автобусе, который отправился из Минска вчера в 22:00. После проверки автобус в Литву не пустили, сообщил телеграм-канал Infotrabns Media Belarus.

Пассажиры провели на границе около 3,5 часов. Позже за дополнительную плату их согласился довезти до Вильнюса водитель другого автобуса. В аэропорт прибыли примерно в 5 часов утра.

Вчера утром, 5 мая, в пункте пропуска «Мядининкай» развернули рейсовый автобус, который направлялся из Минска в Каунас с отправлением с автовокзала «Центральный» в 04:00.

В начале мая в Литве вступили в силу поправки к Закону «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины». Они продлили действующие санкции в отношении России и Беларуси и ввели новые.

Одно из нововведений коснулось топлива. Теперь ввозить из Беларуси или России топливо в стандартных баках транспортных средств запрещено, если его объем превышает 200 литров. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Как сообщала таможня Литвы, при выявлении превышения нормы 200 литров транспортное средство не будет допущено на территорию Литвы и Евросоюза и будет развернуто назад в страну выезда.

В случае несогласия водителя с таким решением к нему могут быть применены санкции, включая возможный арест транспортного средства.

