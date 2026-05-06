Дроны над Красной площадью – самый эффективный путь к миру Валерий Чалый

6.05.2026, 10:21

Коллаж: Focus.ua

Игра в «ультиматумы о прекращении огня» продолжается.

В конце концов Украина предложила режим тишины (я так понимаю – это прекращение огня) с 00.00 в ночь с 5-го на 6-е мая. Так, чтобы враги уже не выкрутились. В дальнейшем – зеркальные действия (что бы это ни значило). В принципе – правильный подход.

Так хоть с 6-го по 9-е может немного этих взбудораженных русских успокоится. Нет… вряд ли.

Как же они целых четыре дня не будут убивать украинцев?! Но посмотрим, ведь на 9 мая никто им гарантий не дал. Даже Трамп…

Приходится все-таки просить украинцев помочь сохранить лицо российскому лидеру и его режиму! Для чего? Чтобы он получил максимальные возможности прямо с 10 мая и в дальнейшем убивать украинцев?

Ничего из этой очередной попытки подтолкнуть врага к рациональному мышлению, к сожалению, не выйдет! Украинские дроны в небе Москвы, над парадом (какой вообще может быть сейчас парад «победы»?!) – более действенный вариант для приближения мира!

Валерий Чалый, «Фейсбук»

