6 мая 2026, среда, 12:56
Кремль реально рискует

  • Аббас Галлямов
  • 6.05.2026, 12:18
  • 1,400
Провинция давно подозревает, что Москва шикует за ее счет.

А что если украинцы сейчас начнут сопровождать каждую свою удачную атаку против Туапсе, Перми или Саратова демонстрацией этой карты и заявлением насчёт того, что «вообще-то мы хотели ударить по Москве, но на её защиту российские власти свезли ПВО со всей страны и теперь в направлении столицы стрелять практически бесполезно».

«Вокруг Москвы дополнительно установили более 40 вышек ПВО. Кремль решил превратить Москву в крепость на фоне растущих угроз со стороны Украины, пишет Bild. С этой целью вокруг столицы формируется эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО)».

Через несколько месяцев после начала внедрения этого нехитрого месседжа, народ в глубинке окончательно возненавидит федеральный центр.

Дело в том, что указанный тезис ляжет на очень хорошо унавоженную почву. Провинция давно подозревает, что Москва шикует за её счёт, однако раньше проблема касалась только денег, а теперь это — вопрос жизни и смерти. Образ столицы как «начавшей войну, а затем кинувшей глубинку и обеспечивающей безопасность исключительно для себя — да ещё за счёт этой самой глубинки» — это смертельный для государства яд. Когда он проникает в организм, спасти последний становится практически невозможно.

Я бы на месте Путина сейчас публично — под камеру — снял эти системы ПВО с московского направления и отправил охранять провинциальные российские города — от Белгорода до Туапсе.

Аббас Галлямов, Telegram

