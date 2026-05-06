Руководительница «Вольного хора» Галина Казимировская столкнулась с тяжелой болезнью 6.05.2026, 10:13

Галина Казимировская

Ей нужна ваша поддержка.

Руководительница «Вольного хора» Галина Казимировская рассказала о том, что у нее онкология, и сейчас у нее нет возможности оплачивать аренду квартиры, покупать базовые продукты и оплачивать дорогие лекарства. Необходимо собрать 8500 евро.

«Имя Галины Казимировской стало для многих белорусов синонимом мужества. Сегодня Галина, пережившая арест, допросы, сутки на Окрестина и вынужденную эмиграцию, столкнулась с врагом, которого нельзя победить песней, — с онкологией. В 2020 «Вольный хор» превратил музыку в значительный инструмент мирного протеста. Под сводами торговых центров и на ступенях филармоний сотни голосов пели о свободе, пока режим не признал коллектив «экстремистским формированием». Галина с семьёй вынуждена была уехать в эмиграцию, как и многие из участников хора, от политического преследования.

Несмотря на колоссальную занятость, эта деятельность почти не приносила Галине дохода. Единственным источником средств для жизни были частные уроки вокала. Но в начале этого года всё изменилось.

Диагноз «онкология» стал для Галины тем испытанием, которое требует нашей помощи и поддержки. Пройдя через шок и отрицание, она приняла вызов и борется с болезнью изо всех сил. Сейчас она проходит курс химиотерапии, впереди операция и ещё курсы химио– и радиотерапии.

Каждый курс химиотерапии — это изнуряющая битва. На каждое восстановление уходит несколько дней, и только ты приходишь в себя, как новая доза сильных препаратов лишает тебя сил. В таком состоянии Галина не может работать, и на данный момент просто не имеет денег на базовые потребности семьи — оплату жилья, питание, а с двумя несовершеннолетними детьми эти расходы сильно не сократишь.

Химиотерапия сильно повлияла на состояние здоровья в целом. Токсичность химии разрушает печень и другие органы, ухудшает общее состояние и несёт с собой много боли. На протяжении всего лечения нужны довольно дорогие лекарства, которые помогают поддерживать организм, уменьшают сильные боли.

Галина привыкла рассчитывать только на себя. Но сейчас она оказалась в безвыходной ситуации: болезнь лишила её возможности преподавать, а это значит — лишила средств на существование.

У неё нет возможности оплачивать аренду квартиры, покупать базовые продукты и оплачивать дорогие лекарства для восстановления организма между курсами химии. Чтобы продолжать лечение и победить рак, Галине нужна поддержка на ближайшие 6 месяцев», — говорится в описании сбора.

Сумма сбора была €8500:

€6300 — аренда квартиры на 6 месяцев + коммуналка

€1700 — продукты питания на 6 месяцев

€500 — лекарства

Помочь Галине Казимировской по ссылке

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com