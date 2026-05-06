6 мая 2026, среда, 10:49
ISW: Россия не способна защитить себя от украинских ударов

  • 6.05.2026, 10:10
Аналитики объяснили, что стоит за словами Кремля накануне 9 мая.

Украина не только продолжает, но и наращивает удары по важным целям в глубоком тылу РФ – на расстоянии сотен, или более тысячи км от украинской границы. Среди последних атак – удары по НПЗ в Киришах, который входит в тройку крупнейших в России, и важному для российского ОПК заводу.

Эти удары, а также истеричность, с которой Россия пытается добиться прекращения огня на 9 мая, когда в Москве будет проходить военный парад, является свидетельством неспособности агрессора, начавшего войну, защититься от ответных ударов. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Россия не способна защититься от украинских дипстрайков

В ночь на 5 мая Силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области РФ и заводу «ВНИИР-Прогресс» в российской Чувашии. Последний производит приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также навигационные компоненты «Комета», устойчивые к воздействию РЭБ, которые Россия использует в различных беспилотниках и ракетах дальнего радиуса действия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска использовали ракеты F-5 «Фламинго», которые поразили цель в Чебоксарах на расстоянии более 1 500 км от украинской границы. А геолокационные кадры зафиксировали поражение завода шестью ракетами и беспилотником Ан-196 «Лютый».

«Чебоксары находятся всего в 300 километрах от специальной экономической зоны «Алабуга», крупной российской промышленной и производственной зоны в Республике Татарстан, где Россия производит много дальнобойных беспилотников типа «Шахед», которые она запускает по Украине», – добавили аналитики.

Между тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после ночной атаки подтвердил, что в Киришах произошел пожар, а система NASA FIRMS зафиксировала тепловые аномалии возле Киришского НПЗ, который входит в тройку крупнейших в России и за год может перерабатывать до 21 млн тонн нефти.

Агентство Reuters сообщило, что Киришский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после того, как удар БпЛА повредил три из четырех установок перегонки сырой нефти и несколько вторичных установок.

«Длительные дальнобойные украинские удары по городам глубоко в российском тылу демонстрируют неспособность РФ надежно защищать крупные города и объекты инфраструктуры европейской части России от атак», – считают в ISW.

До этого под ударом находился Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае, по нему несколько раз прилетало в апреле, а также 1 мая. По оценкам ГШ ВСУ, эти удары нанесли ущерб нефтеперерабатывающему заводу и инфраструктуре порта Туапсе на сумму более 300 миллионов долларов.

Спутниковые снимки, опубликованные 5 мая, показывают два поврежденных цеха на заводе имени Свердлова, ключевом российском производителе компонентов взрывчатки, в Дзержинске Нижегородской области после украинского удара 30 апреля.

«Украинские войска усилили свою кампанию дальнобойных ударов в течение последних нескольких недель, нацелившись на несколько крупных российских городов, включая Москву и Челябинск, Екатеринбург в Свердловской области, Приморск и Усть-Лугу в Ленинградской, Туапсе и Новороссийск в Краснодарском крае», – отметили аналитики.

Кремль угрожает Украине

Аналитики считают, что угроза России «отомстить» Украине за якобы запланированные удары по Москве 9 мая отражает признание российским диктатором Владимиром Путиным того, что он не может надежно защитить глубокие тыловые районы (включая Москву) от украинских ударов.

В министерстве обороны РФ 4 мая заявили, что Россия будет придерживаться прекращения огня «до Дня победы» с 8 по 9 мая, якобы объявленного Путиным в одностороннем порядке. Это заявление было обнародовано примерно за час до того, как Зеленский предложил России прекращение огня, которое начинается в ночь с 5 на 6 мая.

«Кремль не признал заявление Зеленского. Министерство обороны ложно обвинило Зеленского в угрозе нанести удар по Москве 9 мая, якобы озвученной во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване (Армения), и угрожало нанести «массированный ракетный удар в ответ по центру Киева», – говорится в материале ISW.

Аналитики добавили, что на самом деле Зеленский саммите в Ереване сказал, что «Россия объявила о параде 9 мая в Москве... и они боятся, что над Красной площадью могут пролететь дроны».

«Российские и другие СМИ трактовали слова Зеленского как утверждение, что Украина может нанести удар по параду ко Дню победы 9 мая, но некоторые источники отметили, что это искаженная характеристика его заявления. ISW не увидел доказательств того, что Зеленский сделал еще одно заявление на Европейском политическом сообществе, которое бы согласовывалось с обвинением министерства обороны РФ», – подчеркнули аналитики.

