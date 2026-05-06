Медведев заволновался Владимир Кара-Мурза

6.05.2026, 9:48

Так они продвигают свой «русский мир».

Бывший «либеральный президент», а ныне спившийся интернет-тролль Дмитрий Медведев обрушился на Владимира Зеленского и Никола Пашиняна за то, что на саммите в Ереване они говорили не на русском, которым оба отлично владеют, а на «плохом английском».

Забыл только добавить — это из-за его начальника и его подельников-убийц говорить по-русски на публичных международных мероприятиях стало неприлично. Так вот они продвигают свой «русский мир».

Во многих европейских странах еще десятилетия после Второй мировой отшатывались от любого, кто говорил по-немецки. Надеюсь (и понимаю как историк), что и русский в какой-то момент станет просто еще одним европейским языком, на котором можно будет спокойно говорить, если так удобнее. Но будет это, наверное, уже при жизни наших внуков.

Владимир Кара-Мурза, «Телеграм»

