6 мая 2026, среда, 10:49
Европу всколыхнули новые заявления Трампа по тарифам

Готовятся контрмеры.

Министр финансов Литвы Криступас Вайтиекунас призвал Европейский Союз продолжать переговоры с США, готовя контрмеры после возобновления тарифных угроз президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает LRT.

«Мы должны учитывать, что будем в этой игре в течение всего срока президентства президента Трампа. Мы должны найти ответные меры на эти тарифы», - сказал Вайтиекунас журналистам в Брюсселе.

Он также отметил важность переговоров с Вашингтоном для предотвращения тарифов и спрогнозировал аналогичное давление со стороны США в течение нынешней администрации.

«Мы должны вести переговоры ... Я считаю, что этот процесс, включающий тарифы, переговоры и давление с обеих сторон, будет постоянным в течение этой администрации», -сказал глава литовского Минфина.

Как известно, в конце прошлой недели Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повысить тарифы на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза до 25%, обвинив блок в невыполнении предыдущего соглашения.

Торговый представитель США Джеймисон Грир в свою очередь отметил, что, несмотря на соглашение, ЕС еще не скорректировал определенные тарифы или правила. Европейский Союз отвергает эти заявления и заявляет, что придерживается соглашения.

Теперь комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович должен встретиться с Гриром в Париже на полях министерской встречи стран «Большой семерки» для обсуждения спора.

Согласно соглашению, достигнутому в прошлом году, тарифы США на автомобили из ЕС были снижены до 15%, что ниже ставки в 25%, которая применялась к некоторым другим странам.

