Топ стран, где белорусы могут отдохнуть летом без визы 1 6.05.2026, 8:56

Есть более 15 вариантов.

Когда в небе наконец задерживается солнце, в голове включается летний режим: пора думать об отпуске. Но вместе с мечтами о море и горах приходит реальность — визы, посольства, очереди. Хорошая новость: не все так сложно. Мы собрали список стран, куда белорусам можно поехать без визы в 2026 году. В подборке больше 15 вариантов для безвизового отдыха: от пляжей Турции и Вьетнама до гор Армении и экзотики Шри-Ланки, пишет Onliner.

Куда отправиться летом без визы и сколько это будет стоить?

Всего в списке безвизовых стран для белорусов 43 пункта. Еще 37 условно безвизовых — это те государства, где визу можно получить по прилете. Только в пять из них нужно заранее подать заявление на получение электронного разрешения на поездку. Не будем разрабатывать план, как попасть в Антигуа и Барбуда, пока сосредоточимся на более реалистичных вариантах.

Цены будем указывать на одного человека при двухместном размещении. Сами турагентства указывают цены в трех валютах, поэтому мы постараемся приводить их в белорусских рублях и долларах или евро, чтобы легче было сравнивать. Сразу отметим: цены как на сами туры, так и на билеты могут меняться буквально в течение дня. Так что может быть небольшая разбежка в стоимости, если проверять их в разные даты.

Тунис

Стоимость за 10 ночей: от 5471 рубля ($1934) на человека за отдых в отеле на «все включено».

Начнем с условной новинки сезона 2026 года — Туниса. 22 мая в Энфиду отправится первый в этом году чартерный рейс из Минска. Белорусские туристы уже летали в Тунис, чартерная программа длилась несколько сезонов. Но последние 5 лет это направление с прямыми перелетами было недоступно. Полет будет длиться чуть меньше 8 часов. Выполнять их будут каждые 11—12 дней.

Гражданам Беларуси виза в Тунис не нужна на срок пребывания до 90 дней. Большинство отелей здесь работают по хорошо знакомой белорусам системе «все включено». Расположиться туристы могут, например, в Хаммамете или Сусе. Хаммамет — популярный семейный курорт с мягким песком и пологим входом в воду, а Сус — центр ночной жизни.

На первые рейсы можно найти туры стоимостью от $1934 (5471 рублей). Это стоимость на одного человека при двухместном размещении в трехзвездочном отеле по системе «все включено». Пик туристического сезона приходится на июль-август, в этот период цены на туры растут. Так, к началу лета воздух прогревается до +27—29, а вода до +22—24. В августе столбик термометра пересекает отметку в +30, а вода становится «как парное молоко».

Вьетнам

Стоимость за 10 ночей: от 2969 рублей ($1050) на человека за отдых в отеле на море без питания.

За год список стран, куда можно улететь на отдых прямым рейсом из Минска без предварительных заморочек с визой, существенно пополнился. Одно из таких новых направлений — Вьетнам. Первый рейс на тропический остров Фукуок вылетел в октябре 2025-го, а в Нячанг — в марте 2026-го. Планировалась еще полетная программа в Дананг, но из-за низкой загрузки рейсов ее пока сняли.

На время летнего сезона прямые перелеты сохранятся только в Нячанг. Город называют курортной столицей Вьетнама. Протяженность пляжа здесь семь километров. Климат мягкий, благодаря защите бухты горами и островами в мае и июне волн почти нет. На курорте огромное количество ресторанов, баров и спа-салонов. Для граждан Беларуси действует безвизовый режим до 30 дней.

На июнь можно найти туры стоимостью от $1050 (2969 рублей) на человека. Размещение будет в трехзвездочном отеле без питания, продолжительность отдыха — 6 ночей. К слову, если продлить отдых еще на 4 ночи, то стоимость вырастет совсем незначительно — всего на $27 (76 рублей) с человека. Стоимость следующего в списке отеля уже $1326 (3758 рублей) с человека, так что стоит ориентироваться скорее на такую сумму. Правда, в этом случае уже будут включены завтраки.

Китай, остров Хайнань

Стоимость за 8 ночей: от 3057 рублей ($1081) на человека за отдых в отеле на море без питания.

В прошлом сентябре Belavia запустила прямые рейсы из Минска и на китайский остров Хайнань. Лето здесь считается низким сезоном: тут сезон дождей, жарко и влажно. Тем не менее туристы все равно продолжают выбирать это направление: цены значительно снижаются.

Так, путевку из Минска можно найти стоимостью от $1081 (3057 рублей) на человека за отдых на 8 ночей. Отель двухзвездочный, без питания. Формат «все включено» в целом не распространен в Китае, но отели с завтраками найти достаточно просто.

Хайнань называют «Восточными Гавайями» за природу и комфортный тропический климат. К слову, острова находятся на одной широте. Купальный сезон здесь длится круглый год, однако самым комфортным временем считается период с октября по март. Но формат купания может показаться неожиданным. Например, в популярной среди туристов из СНГ бухте купаться можно только в специально выделенных «загончикаъ», огороженных буйками. Так что если можно пропустить этап заморочки с визой (белорусам на срок до 30 дней в Китае она не нужна), стоит хотя бы почитать про разные части острова и специфику отдыха там.

Шри-Ланка

Стоимость: от 2500 рублей ($884) с вылетом из Москвы. Речь про недельный отдых с учетом дороги.

И снова новинка последнего года. Правда, летом улететь на остров прямым рейсом из Минска не получится — ждем возобновления полетной программы к октябрю. Все из-за того, что с мая по сентябрь здесь дует юго-западный муссон. Он приносит дожди и волны на юго-западное побережье (как раз сюда прилетают отдыхать белорусы). В это же время на северо-восточном побережье царит сухой и солнечный сезон. Так что некоторые туристы все же решаются на сложный маршрут.

Мы привыкли к тому, что в тропические страны чаще сбегают от зимней серости (для подготовки этого материала о Шри-Ланке мы так и поступили), но и летом туристический поток не останавливается полностью. Есть возможность в реальной жизни увидеть инстаграмные картинки с неплохой скидкой. Из Минска можно лететь с пересадкой в Дубае (после пика кризиса на Ближнем Востоке рейсы снова доступны) либо планировать вылет из Москвы.

Для въезда в страну гражданам Беларуси требуется электронное разрешение на въезд (ETA). Чтобы избежать проблем на границе, лучше оформить его онлайн заранее.

Что касается стоимости, то цены на туры с вылетом из Москвы в июне стартуют от 2500 белорусских рублей ($884). Речь про дорогу с пересадкой в Дубае, которая занимает почти сутки в каждую сторону. Сам отель в этом случае будет трехзведочным, без питания. Весь отдых продлится неделю, 6 ночей вы проведете в отеле. Если говорить о вылете из Минска, то стоимость тура вырастает до $1150 при тех же вводных.

Таиланд

Стоимость за 10 ночей: от 3192 рублей (965 евро) на человека за отдых в отеле на море с завтраками.

И снова хорошие новости: в 2026 году белорусам больше не нужно заранее заботиться о получении визы в Таиланд. Ее можно поставить по прибытии, если отдых будет длиться не более 15 дней. К тому же за последний год появились прямые перелеты из Минска и на Пхукет, и на популярный курорт Паттайя. Летом полетная проограмма не заканчивается.

Так, можно найти акционные путевки от 965 евро (цены на это направление называют именно в этой валюте) или же 3192 рублей. Отель четырехзвездочный, без питания. Расположен на Пхукете, неподалеку от известного пляжа Патонг. Весь отдых рассчитан на 10 ночей/11 дней. Что касается Паттайи, то минимальная стоимость тура чуть выше — от 1042 евро (3447 рублей).

Летом на Пхукете и в Паттайе сезон дождей, но он проявляет себя совершенно по-разному. На Пхукете в это время ветрено и часто штормит, поэтому для спокойного пляжного отдыха удача должна быть на вашей стороне, а вот в Паттайе погода мягче: ливни — редкие и короткие, что позволяет совмещать и купание, и экскурсии.

Новые морские направления обсудили, теперь — к экскурсионным. И конечно же, только с прямым перелетом из Минска.

Азербайджан

Стоимость за 13 ночей: от 2588 рублей ($917) на человека за отдых в отеле на море с завтраками.

О самостоятельном путешествии в эту страну мы рассказывали. Из больших плюсов — наличие моря. Можно долго спорить, является Каспий на самом деле морем или озером, но понятно одно: воды много, она соленая, а на берегу есть пляжи. Так что получается вполне подходящий антураж для классического летнего отдыха. Из минусов — всю поездку, скорее всего, нужно будет организовать самостоятельно.

Чартерные рейсы в Азербайджан не летают, но есть ежедневные регулярные рейсы от Belavia. Вылет из Минска — в 22:55, из Баку — в 04:45 утра. Время в пути — чуть меньше четырех часов. В летние месяцы стоимость перелета туда стартует от 723 рублей, на осень билет можно купить от 491 рубля. Что касается рейса обратно, то на все лето цены стартуют от 828 рублей. Если брать билеты сразу в обе стороны, будет небольшая скидка.

Белорусские туроператоры предлагают разные варианты, но все именно с перелетом. Например, есть комбинированный тур: четыре дня экскурсий и шесть дней на море в четырехзвездочном отеле. Стоимость такого тура начинается от $1667 в эквиваленте (4703 белорусских рубля). Включены и экскурсии, и перелет, и проживание, из питания — завтраки. Если рассматривать только отдых на море, то 13 ночей в четырехзвездочном отеле с завтраками в июне будет стоить от $917 (2588 рублей).

Экскурсионные авиатуры из Минска есть: продолжительность — от 4 ночей, стоимость — от 1759 рублей ($623) на человека. Что касается жилья, то в самом Баку с бюджетными вариантами проблем нет.

А вот у моря жилье резко переходит в категорию элитного. Средняя цена — $100—120 за ночь. Из столицы до хороших пляжей добираться от 20 километров и больше. Но можно арендовать машину и каждый день ездить на пляж, а ночевать в Баку. Цены в Азербайджане вряд ли заставят перепроверять нули, так что на продукты и развлечения не придется тратить астрономические суммы.

Армения

Стоимость автобусного тура на 10 дней: от 1101 рубля ($390).

Наличием моря Армения похвастаться не может, но тут есть свое, «армянское море». Это самое большое озеро Кавказа — Севан. Правда, отдых здесь понравится скорее моржам. В Ереване температура летом может подниматься до +40, а вот на Севане держатся стабильные +20. Такая же температура и у воды.

Но и без пляжного отдыха вполне можно найти себе занятия на неделю: старинные храмы и монастыри, горы и сама столица. О потрясающей еде и гостеприимстве можно отдельно даже не упоминать.

Что по ценам? Туры из Минска есть — и авиа, и автобусные. Авиа — даже на 2 ночи. Цена такого авантюрного приключения — от 1718 рублей ($608). В поездку можно отправиться практически в любой день. Цена за 4 ночи вырастет до 1977 рублей ($700). Включены перелет, трансфер и проживание с завтраками. При этом, если добавить экскурсии, но снизить количество звезд в отеле, цена может остаться той же.

Стоимость перелета туда-обратно чуть выше цен на билеты в Азербайджан: от 1461 рубля. Разброс вариантов жилья огромный. Например, в Ереване можно снять жилье с собственной ванной, из которого не хочется сбежать при первой же возможности, за 80—90 рублей в сутки.

Можно рассмотреть и автобусный тур. Комбинированный тур Грузия + Армения на 10 дней обойдется от 1101 рубля ($390). Включен переезд, некоторые экскурсии и проживание с завтраками. Свободные места пока есть на любой летний месяц.

Узбекистан

Стоимость за 8 дней: от 4209 рублей ($1491)

Узбекистан — «новый модный» в мире туризма. Мы лично проверяли пару лет назад. Модный и небюджетный: стоимость экскурсионных туров стартует от 4209 рублей ($1491) за 7 ночей. Зато за это время можно успеть увидеть Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву и даже поучаствовать в мастер-классе по приготовлению плова. Для самостоятельной поездки можно найти прямой перелет из Минска туда-обратно за 1355 рублей ($480) с человека.

Казахстан

Стоимость за перелет и недельное проживание: от 1800 рублей ($638)

Не нужна виза и в Казахстан. Билеты в Астану и обратно на конец августа можно найти за 1489 рублей на человека, в июне-июле — за 1621 рубль. А вот в солнечный Алматы в 2026 году снова можно добраться прямым рейсом. На июнь, например, мы нашли варианты за 1139 рублей в обе стороны на человека.

Организованные туры в Казахстан — это пока большая редкость. Так что продумывать маршрут и составлять программу, скорее всего, придется самостоятельно. Апартаменты в центре больших городов вполне можно снять за 70—100 рублей в сутки. Но вряд ли захочется проводить все время в городе, когда в первую очередь страна известна своей природой.

Тем не менее в этом году туристам начали предлагать и организованные туры. Так, экскурсионная поездка на 9 дней летом обойдется от 3610 рублей ($1279). В программу также включено посещение Кыргызстана. В стоимость входит перелет в Алматы, трансфер, завтраки, экскурсии и проживание в 3—4-звездочных отелях.

Об экскурсиях подумали — вернемся к морям, ставшим уже довольно привычными для белорусов.

Катар и ОАЭ

Стоимость за неделю: от 2179 рублей ($770) в отеле без питания

Если вы думали, что из-за жары на Ближнем Востоке мы не включим эти страны в наш список, вы ошиблись. На второй чаше весов есть другие преимущества. Например, цена. Лето в Катаре и ОАЭ не считается высоким сезоном, поэтому цены на туры опускаются на 20—30%. Кроме того, наверняка существуют истинные фанаты жары. Не зря cамолеты туда летают без перерывов весь год. Исключениям становятся не природные, а политические факторы. Так, весной авиасообщение было остановлено из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Однако уже 21 мая полетная программа в Дубай из Минска должна быть восстановлена. О том, когда самолеты снова отправятся в Катар, пока неизвестно.

Кстати, наши журналисты больше недели провели в Эмиратах, чтобы подготовить подробный гайд по этой стране. А в Катар мы и вовсе ездили в самый разгар летней жары.

На Востоке есть возможность ощутить на себе сразу и палящее солнце, и леденящие кондиционеры в торговых и развлекательных центрах. В среднем должна получиться вполне комфортная температура. К тому же охлажденные бассейны и зонты над шезлонгами могут стать неплохим вариантом спасения.

В Дубай рейсы из Минска есть, но редкие путешественники в коротком отпуске пользуются этой опцией. Цена вопроса — от 1577 рублей ($557) с человека за прямой перелет от Belavia туда-обратно. По готовым турам вердикт такой: от 2179 рублей ($770) в Дубай. 7 ночей, без питания, в простом двухзвездочном отеле.

Черногория и Албания

Да, возможность попасть в Европу без визы тоже есть. И даже две — из морских стран это Черногория и Албания. Хотя Черногория и планирует изменить ситуацию уже к концу года, но летом 2026-го белорусы еще могут въехать туда без визы.

Перелет стыковочный — через Стамбул. Может отнять почти целый день от и без того короткого долгожданного отдыха. Но что не сделаешь ради пополнения архива фотографий или оздоровления морским воздухом. Из двух стран Черногория дороже — и по цене путевки, и по стоимости жизни там. Все туры включают только перелет и проживание, иногда с завтраками, с полным пансионом — в виде исключения.

Черногория (за 10 дней): от 3445 рублей (1041 евро) без питания.

Албания (за 10 дней): от 2126 рублей ($752) на человека за перелет.

В этом сезоне организованных авиатуров в Албанию из Минска нам найти не удалось. Но здесь мы подробно рассказывали, как можно отправиться туда из Беларуси на машине. Правда, тогда поездка точно не получится безвизовой. Как вариант, можно самостоятельно продумать перелет через Турцию. Билеты из Минска до Стамбула — от 1816 рублей ($642) туда-обратно, Стамбул — Тирана в обе стороны — еще 310 рублей ($110). В сумме на билеты уйдет от 2126 рублей ($752) на человека.

Турция, Египет, Грузия

А еще можно отправиться на отдых к морю в Турцию, Египет и Грузию. Удивлены? Вот и мы не видим смысла подробно расписывать возможность посмотреть пирамиды или позагорать на пляже с черным вулканическим песком. Сосредоточимся на главном — на ценах.

Понятно, что к самым бюджетным вариантам может быть очень много претензий — начиная от чистоты в номере и заканчивая не самой вкусной едой. Стоимость на «комфортные», по словам туроператоров, варианты — от двух и до бесконечности раз больше, чем на самые бюджетные отели.

Турция (за 7 ночей): от 2062 рублей ($728) на «все включено» при вылете в ближайшие дни. Речь о туре в Кемер.

Египет (за 11 ночей): от 2500 рублей ($884) на «все включено» в мае. Тур в Шарм-эль-Шейх. Также уже началась полетная программа на Средиземное море, курорт Эль-Аламейн. Наш подробный репортаж с места можно посмотреть здесь. На ближайший вылет можно найти путевку стоимостью от 3000 рублей ($1060).

Грузия: стоимость автобусного тура за 15 дней — от 1550 рублей ($548) вместе с туруслугой и другими сборами, авиатура с проживанием на море на неделю — от 3110 рублей ($1100).

Что касается Грузии, то в эту страну, пожалуй, самое большое разнообразие вариантов поездок. Десятки автобусных туров — в комбинации с разными странами. И, естественно, возможность организовать все путешествие с нуля на свой вкус. Тем более из Минска можно улететь сразу в три города: Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Но цены могут чуть охладить вдохновение: Кутаиси — от 1466 рублей ($518) туда-обратно на человека летом, Тбилиси — от 1824 рублей ($644), Батуми — от 2700 рублей ($954).

Если вы хотите охватить сразу несколько стран, можно рассмотреть гибридный автобусный тур: Грузия + Армения (11 ночей, от 1101 рубля ($390)) — о нем мы уже упоминали.

Мальдивы, Танзания

В этом году из списка экзотических направлений временно выбыла Куба. Все дело в топливном кризисе. Рейсы из России прекратились в начале февраля и пока не были восстановлены. Прямого сообщения у Беларуси с Кубой нет. Пока присмотримся к другим направлениям.

В конце февраля Belavia сделала заявление, что из Минска могут появиться прямые рейсы на Мальдивы уже в конце лета. Пока билетов нет в продаже, но можно посмотреть варианты туров с пересадкой.

Мальдивы (за неделю): от 5022 рублей ($1776) с вылетом из Минска и 3068 рублей ($1085) с вылетом из Москвы. Отдых только с завтраками не в видовом номере.

Конечно, какая туристическая подборка без Мальдив — страны, которая стала синонимом слова «мечта»? Здесь мы подробно рассказывали, как организовать самостоятельное путешествие: без вилл на воде и плавающих завтраков, зато в разы дешевле.

Танзания (за 6 дней): от 3897 рублей ($1378) с вылетом из Минска при размещении в четырехзвездочном отеле.

К условно безвизовым странам относят и Танзанию. Там летом вполне комфортная погода днем — около +30. Ночью температура может опускаться до +18. Цена за тур сопоставима с Мальдивами, но на месте все гораздо дешевле.

Бонусная идея: Оман

В прошлом году у белорусов появилось новое направление для отдыха на море с прямым перелетом из Минска. И речь про Оман. На одном из первых рейсов наши журналисты слетали в страну, чтобы своими глазами посмотреть, как здесь можно отдохнуть. Есть только одно «но»: летом полетная программа приостановлена. Рейсы должны возобновить осенью. Так что если вы любите отдых, когда все уже вернулись к работе, можно начинать планировать поездку на сентябрь.

