Продажи антидепрессантов в России установили трехлетний рекорд 6.05.2026, 9:16

Психических расстройств в РФ становится все больше.

В России третий год подряд фиксируют рекорды по продажам антидепрессантов. Согласно данным аналитической компании AlphaRM, которые приводит Forbes, за это время объем реализации антидепрессантов в денежном эквиваленте увеличился более чем вдвое. Также на треть выросли продажи анксиолитиков (прежнее название — транквилизаторы) и психостимуляторов — примерно на 20%.

Если сравнивать показатели 2025 года с 2022-м, то антидепрессантов продали на 41% больше, анксиолитиков — на 12%. В первом квартале 2026 года, как сообщает РБК со ссылкой на данные RNC Pharma, аптеки реализовали 6,4 млн упаковок антидепрессантов на сумму 5,8 млрд рублей. Это на 22% больше в упаковках и на 34% — в деньгах относительно аналогичного периода прошлого года. В AlphaRM подчеркивают: большинство лидеров спроса (включая десять самых популярных позиций) отпускаются исключительно по рецепту.

В январе аналитическая компания DSM Group подвела итоги 2025 года: 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд рублей. Рост к уровню 2024-го — 24% в натуральном выражении и 36% в деньгах. Как отмечает РБК, таких темпов не наблюдалось с 2022 года.

«Коммерсантъ» со ссылкой на DSM Group писал, что резкий всплеск интереса к этой категории лекарств, случился сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину — тогда продажи подскочили в 4,4 раза. Психиатр Виктор Лебедев в беседе с The Moscow Times объяснил: речь идет не только о депрессии, но и о растущем числе тревожных и адаптационных расстройств.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает динамику с двумя волнами тревожности. Первая пришлась на 2022 год и была вызвана началом войны и объявлением мобилизации. Вторая — на 2025 год: переживания из-за проблем на рынке труда.

Врач-психиатр, нарколог и психотерапевт клиники Rehab Family Сергей Кузнецов отмечает: не менее 25–30% жителей страны сейчас имеют ту или иную форму тревожного расстройства, и тенденция к росту сохраняется. По его словам, пациенты все чаще жалуются на беспокойство, нарушения сна, кошмары, панические атаки, снижение либидо и депрессивные состояния.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com