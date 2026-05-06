«Лукашенко в одном окопе с Путиным неуютно» 6.05.2026, 9:08

Дипломатия Александра Лукашенко жестко отреагировала на касающееся Беларуси заявление спикера армянского парламента. В частности, Ереван высмеян за «прозападный курс», в результате чего приходится-де «марионеточно обслуживать чужие саммиты», пишет на «Позірку» политический аналитик Александр Класковский.

Из-за чего сыр-бор? 1 мая председатель Национального собрания Армении Ален Симонян мимоходом задел амбиции белорусских властей, комментируя на телевидении попытки Кремля вмешаться в парламентские выборы, которые пройдут в этой южнокавказской стране 7 июня.

«Мы не позволим превратить Армению в губернию, мы не будем управляться так, как управляется Беларусь», — сказал Симонян.

В ответ пресс-секретарь беларуского МИДа Руслан Варанков высокопарно заявил: «Беларусь — суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать».

Ну и далее — набор язвительных высказываний о внешней и внутренней политике армянских властей.

Лукашенко с Пашиняном давно на ножах

Такая обостренная реакция Минска неудивительна. Лукашенко давно в напряженных отношениях с армянским руководством, и прежде всего с премьером Николом Пашиняном.

Тот в глазах беларуского автократа — выскочка, пришедший к власти на волне массовых протестов (к которым у правителя Беларуси, особенно после 2020 года, отношение сами знаете какое).

Пашинян же (и не он один в Армении) невзлюбил Лукашенко за его теплые отношения с Ильхамом Алиевым, включая продажу Азербайджану вооружений. Притом что формально Беларусь — союзница Армении по ОДКБ.

Но еще сильнее в Ереване обиделись на Москву, которая не вступилась за армянского союзника, когда Азербайджан взялся отвоевывать Карабах. Пашинян фактически заморозил участие своей страны в ОДКБ, взял курс на сближение с Европой, за что его раз за разом шпынял Лукашенко. Тот в долгу не оставался.

В октябре прошлого года белорусский автократ, обращаясь к Алиеву, подтрунил над появлением Пашиняна на саммите СНГ в Душанбе: «Ильхам Гейдарович, а вы говорили, не приедет. Переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда».

Оказывается, очень даже «куда». 4 мая Ереван принял 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Туда съехалось около полусотни лидеров стран ЕС, других государств Европы, руководителей международных организаций. А 5 мая там же прошел первый саммит Армения — ЕС.

Конечно, даже в лучшем случае процесс вступления в Евросоюз займет много лет, но курс ясен. Вот его-то и пытается изменить Москва, поддерживая пророссийские силы в Армении перед тамошними парламентскими выборами. Чем и возмущался Симонян в интервью, которое так задело Минск.

А подносить кофе ведрами не зазорно?

Конкретно же триггернули белорусское руководство, надо полагать, несколько моментов.

Во-первых, Симонян хотя и сгустил краски, приравняв Беларусь к губернии, но по сути заострил внимание на том труднооспоримом печальном факте, что суверенитет нашего государства после 2020 года скукожился. Причем настолько, что в 2022-м Лукашенко, явно не желавший пускать под откос отношения с Украиной, был вынужден предоставить плацдарм для российской агрессии. Так что армянский спикер посыпал соли на раны.

Во-вторых, на саммит ЕПС в Ереван пригласили Светлану Тихановскую. И она там активно общалась с зарубежными лидерами, которые встречаться с Лукашенко считают зазорным. Тоже соль на раны.

Наконец, в-третьих, это тот случай, когда, как можно предположить, обуяла банальная зависть. Пашинян смог собрать у себя такую плеяду западных политических имен, что правителю Беларуси и не снилась.

Белорусский МИД пытается унизить хозяев двух ереванских саммитов: мол, приходится «марионеточно обслуживать» западных господ. Но вспомним, как Лукашенко гордился, что ему выпала честь «подносить кофе ведрами» зарубежным лидерам, прилетавшим в Минск на саммит нормандской четверки в 2015-м.

Правитель Беларуси и теперь набивается в миротворцы, да вот только ехать к нему больше не хотят. Владимир Зеленский, один из гостей Еревана в эти дни, как известно, категорически отметает Минск как место предполагаемых мирных переговоров с Россией. А вот в Баку, у друга Лукашенко Алиева, украинский президент такие переговоры провести согласен. Обидно, да?

В одном окопе с Путиным неуютно и минскому правителю

Но ирония судьбы заключается в том, что Лукашенко, упрекая армянское руководство за прозападный курс и клянясь в верности Москве, сам не прочь хоть немного от нее отползти. В одном окопе с Путиным неуютно. Да и российская экономика выдыхается.

Потому Лукашенко так уцепился за хвост неожиданной удачи, когда Дональд Трамп между своими великими делами вдруг обратил внимание на далекую, малоизвестную ему Беларусь.

И ее правитель готов пачками выпускать из тюрем своих злейших политических врагов, чтобы в финале «большой сделки» получить приглашение в Вашингтон или во Флориду.

И с Европой, в первую очередь с Польшей, Минск пытается навести мосты, о чем говорит недавнее сенсационное освобождение знакового для Варшавы политзаключенного Анджея Почобута.

Другое дело, что армянские власти понимают необходимость реформ, непростой адаптации к параметрам Европейского союза. Лукашенко же свою систему менять не хочет, потому перспектива наладить отношения с Европой, особенно пока идет война в Украине, у Минска — такая себе.

Но вот после Лукашенко не исключено, что Беларусь попытается идти путем, подобным тому, на который вступили Молдова и Армения.

Армянский опыт может пригодиться новым властям Беларуси

Армении в этом плане, пожалуй, особенно трудно. Там российская военная база, страна сильно зависит от поставок относительно дешевого газа из РФ.

На апрельской встрече с Пашиняном в Кремле Владимир Путин многозначительно подчеркнул: «Цены на энергоносители, на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за тысячу кубов. А Россия продает газ Армении по 177,5 доллара. Разница большая».

При этом Путин открытым текстом топил за пророссийские политические силы в контексте грядущих армянских выборов, то есть без стеснения вмешивался во внутреннюю политику суверенной страны. Чего белорусский МИД в упор не замечает.

Ну а уж закрутить вентиль или поднять ценник на энергоносители — это фирменная манера Москвы, о которой хорошо знает и Лукашенко. Однако у армян появилась неожиданная альтернатива. Азербайджан (бывший враг!) уже поставляет им нефтепродукты, эксперты говорят и о возможных поставках газа.

Между тем саммит ЕПС в Ереване и вовсе взбеленил российских великодержавников. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал мероприятие «русофобской сходкой», которая проходит-де на «священной» для россиян земле. Депутат Госдумы Александр Толмачев выразился еще более откровенно: «Армения может повторить судьбу Украины, если сделает неправильный выбор исторического пути».

В общем, империя в своем репертуаре. Пытаясь от нее дистанцироваться, Армения сейчас переживает драматический и рискованный период.

Ее опыт, вероятно, будет очень полезен новому руководству Беларуси. Если ее нынешние власти, козыряющие своим суверенитетом перед Ереваном, не сдадут страну Москве окончательно.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com