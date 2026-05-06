Армия США впервые за 25 лет возвращается к тренировкам в джунглях Панамы 6.05.2026, 8:49

Фото: Bloomberg

Названа цель миссии.

Американские военные спустя 25 лет перерыва возобновили работу своей школы подготовки в джунглях Панамы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цель миссии, совместных учений с панамскими силами - состоит в повышении боеготовности к боевым действиям в джунглях.

Bloomberg пишет, что уроки выживания в тропических лесах, медицинской эвакуации и патрулирования, которые передаются солдатам, морякам и морским пехотинцам - приобрели новое значение.

Причиной тому стали сигналы президента США Дональда Трампа о готовности нанести удары по главам мексиканских наркокартелей или демонтировать кубинскую оборону. Эти предупреждения кажутся еще более убедительными после его неожиданного захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.

Также СМИ отмечает, что ситуация обострилась после того, как Трампа в конце 2025 года обнародовал стратегию безопасности, которая, по его словам, обеспечит «американское доминирование в Западном полушарии».

«Он выдвигал идею нападения на подпольные нарколаборатории, настаивал на смене режима на Кубе и рассматривает возможность возвращения Панамского канал силой», - говорится в публикации.

Как известно, Трамп отдал приказ о самом масштабном в истории наращивании военной мощи в Латинской Америке, поскольку его администрация стремится обеспечить доступ к таким ресурсам, как нефть, литий и редкоземельные металлы. Кроме того, США намерены защитить судоходные пути, бороться с наркобандами, подавлять нелегальную миграцию и противостоять Китаю, который 20 лет укрепляет свое влияние в Америке.

