Как употребление кофе ночью влияет на организм? 6.05.2026, 8:35

Фото: Getty Images

Ученые провели необычный эксперимент.

Для тех, кто вынужден работать в ночную смену, чашка кофе может стать лучшим способом преодолеть мгновенную усталость. Однако этот всплеск бодрости может иметь и определенные последствия, считают ученые.

Новое исследование показало, что доза кофеина ночью может привести к импульсивному поведению и заставить потребителей идти на больший риск. Как сообщает ресурс The Takeout, ученые из Техасского университета в Эль-Пасо изучили влияние кофеина на плодовых мушек в ночное время.

В ходе эксперимента ученые использовали вид, генетическая и нервная системы которого схожи с человеческими. Исследователи установили, что из-за кофеина, потребленного ночью, плодовые мушки вели себя непредсказуемо.

«В обычных условиях мухи перестают двигаться под воздействием сильного потока воздуха. Мы обнаружили, что мухи, употреблявшие кофеин ночью, хуже сдерживали движения и демонстрировали импульсивное поведение, например, безрассудное летание, несмотря на эти неблагоприятные условия», – отметил исследователь Эрик Салдес.

Утверждается, что импульсивность, вызванная ночным употреблением кофе, более выражена у мух женского пола. Самки плодовых мух демонстрировали более импульсивное поведение, несмотря на то, что получали такую же дозу кофеина, как и самцы.

«У мух нет таких человеческих гормонов, как эстроген, что позволяет предположить: причиной повышенной чувствительности у самок являются другие генетические или физиологические факторы», – пояснил член исследовательской группы, профессор биологических наук Кюн-Ан Хан.

Ученые отметили, что выводы, сделанные после эксперимента, могут помочь объяснить, как употребление кофе в ночное время влияет на импульсивное поведение людей. Но для получения окончательных данных необходимы дальнейшие исследования.

