закрыть
6 мая 2026, среда, 8:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Румынии разразился правительственный кризис

  • 6.05.2026, 8:14
В Румынии разразился правительственный кризис
Илие Боложан
Фото: AFP

Премьер уходит в отставку из-за вотума недоверия.

Депутаты румынского парламента проголосовали за вотум недоверия либеральному премьер-министру Илие Боложану после того, как одна из партий правящей коалиции примкнула к ультраправой оппозиции, пишет Би-би-си.

Социал-демократы, крупнейшая партия страны, в апреле вышли из четырехпартийной коалиции Боложана. Благодаря их голосам вотум недоверия поддержал 281 депутат — существенно больше минимального порога в 233 голоса.

Партия не раз конфликтовала с либералом Боложаном из-за мер жесткой экономии, направленных на сокращение бюджетного дефицита.

Президент Никушор Дан, как ожидается, теперь попытается воссоздать коалицию с другим политиком в кресле премьер-министра. Он уже дал понять, что Румыния — член ЕС и НАТО, имеющая общую границу с Украиной, — продолжит проевропейский курс.

Очередные парламентские выборы в Румынии намечены лишь на 2028 год, а досрочные маловероятны. Тем не менее финансовые рынки обеспокоены тем, что политическая турбулентность может помешать стране выполнить обязательства по сокращению крупнейшего в ЕС бюджетного дефицита.

В преддверии голосования курс румынского лея по отношению к евро упал до рекордно низкого уровня.

Коалиция Боложана пришла к власти десять месяцев назад на фоне попыток сдержать рост популярности ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR), который получил треть мест в парламенте.

Затем Никушор Дан одержал победу в напряженных президентских выборах после того, как победа ультраправых на выборах годом ранее была аннулирована из-за обвинений в фальсификации избирательной кампании и вмешательстве со стороны России.

После прихода к власти эта коалиция начала сокращать бюджетный дефицит, однако разногласия с социал-демократами усилились, поскольку меры жесткой экономии ударили по электорату левых партий. Тем не менее социал-демократы заявили, что готовы вновь войти в проевропейскую коалицию при другом премьер-министре.

«Политические дискуссии будут сложными, но моя обязанность как президента — а также обязанность политических партий — состоит в том, чтобы вести Румынию по правильному пути», — заявил Дан журналистам.

Теперь ожидается, что президент назначит на пост главы правительства другого члена партии Боложана или, возможно, технократа. До утверждения нового состава правительства Боложан будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин