В Румынии разразился правительственный кризис 6.05.2026, 8:14

Илие Боложан

Фото: AFP

Премьер уходит в отставку из-за вотума недоверия.

Депутаты румынского парламента проголосовали за вотум недоверия либеральному премьер-министру Илие Боложану после того, как одна из партий правящей коалиции примкнула к ультраправой оппозиции, пишет Би-би-си.

Социал-демократы, крупнейшая партия страны, в апреле вышли из четырехпартийной коалиции Боложана. Благодаря их голосам вотум недоверия поддержал 281 депутат — существенно больше минимального порога в 233 голоса.

Партия не раз конфликтовала с либералом Боложаном из-за мер жесткой экономии, направленных на сокращение бюджетного дефицита.

Президент Никушор Дан, как ожидается, теперь попытается воссоздать коалицию с другим политиком в кресле премьер-министра. Он уже дал понять, что Румыния — член ЕС и НАТО, имеющая общую границу с Украиной, — продолжит проевропейский курс.

Очередные парламентские выборы в Румынии намечены лишь на 2028 год, а досрочные маловероятны. Тем не менее финансовые рынки обеспокоены тем, что политическая турбулентность может помешать стране выполнить обязательства по сокращению крупнейшего в ЕС бюджетного дефицита.

В преддверии голосования курс румынского лея по отношению к евро упал до рекордно низкого уровня.

Коалиция Боложана пришла к власти десять месяцев назад на фоне попыток сдержать рост популярности ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR), который получил треть мест в парламенте.

Затем Никушор Дан одержал победу в напряженных президентских выборах после того, как победа ультраправых на выборах годом ранее была аннулирована из-за обвинений в фальсификации избирательной кампании и вмешательстве со стороны России.

После прихода к власти эта коалиция начала сокращать бюджетный дефицит, однако разногласия с социал-демократами усилились, поскольку меры жесткой экономии ударили по электорату левых партий. Тем не менее социал-демократы заявили, что готовы вновь войти в проевропейскую коалицию при другом премьер-министре.

«Политические дискуссии будут сложными, но моя обязанность как президента — а также обязанность политических партий — состоит в том, чтобы вести Румынию по правильному пути», — заявил Дан журналистам.

Теперь ожидается, что президент назначит на пост главы правительства другого члена партии Боложана или, возможно, технократа. До утверждения нового состава правительства Боложан будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com