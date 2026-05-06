Папа Лев XIV ответил на новую критику Трампа 6.05.2026, 8:07

1,054

Папа Римский Лев XIV

Фото: Getty Images

Что сказал понтифик?

Папа Римский Лев XIV ответил на очередные «выпады» президента США Дональда Трампа заявив, что люди могут свободно критиковать его, так как он продолжает выступать за мир в условиях войны в Иране.

Об этом сообщает CNN.

«Миссия Церкви - проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это, опираясь на правду. Церковь годами выступает против ядерного оружия, так что сомнений нет. Я просто надеюсь, что меня услышат, потому что Слово Божье имеет огромную ценность», - сказал Папа Лев журналистам.

Что предшествовало

Комментарии Папы Римского прозвучали после того, как днем ранее Трамп вновь обрушился с критикой на понтифика, бездоказательно заявив, что Папа «считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие».

«Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей, но, видимо, если это зависит от Папы Римского. Он считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие», - говорил Дональд Трамп.

Однако на самом деле понтифик ни разу не заявлял, что Иран может иметь ядерное оружие. Наоборот, он неоднократно призывал все страны отказаться от ядерного вооружения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com