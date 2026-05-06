Папа Лев XIV ответил на новую критику Трампа
- 6.05.2026, 8:07
Что сказал понтифик?
Папа Римский Лев XIV ответил на очередные «выпады» президента США Дональда Трампа заявив, что люди могут свободно критиковать его, так как он продолжает выступать за мир в условиях войны в Иране.
Об этом сообщает CNN.
«Миссия Церкви - проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это, опираясь на правду. Церковь годами выступает против ядерного оружия, так что сомнений нет. Я просто надеюсь, что меня услышат, потому что Слово Божье имеет огромную ценность», - сказал Папа Лев журналистам.
Что предшествовало
Комментарии Папы Римского прозвучали после того, как днем ранее Трамп вновь обрушился с критикой на понтифика, бездоказательно заявив, что Папа «считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие».
«Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей, но, видимо, если это зависит от Папы Римского. Он считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие», - говорил Дональд Трамп.
Однако на самом деле понтифик ни разу не заявлял, что Иран может иметь ядерное оружие. Наоборот, он неоднократно призывал все страны отказаться от ядерного вооружения.