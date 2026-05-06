Россия отменила парад на 9 мая в Крыму 6.05.2026, 8:21

Оккупанты испугались украинских ударов.

Российские оккупанты в Крыму решили не проводить военный парад и другие массовые мероприятия на 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова.

«Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в республике Крым в этом году не планируется. Также не состоится организованного шествия «Бессмертного полка», - отметил он.

Аксенов пояснил, что такое решение так называемых «органов власти» продиктовано «соображениями безопасности».

Напомним, в конце апреля российский диктатор Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором заявил, что готов установить перемирие с Украиной на «день победы».

В ответ Украина заявила, что Москва таким образом хочет обезопасить свой военный парад, который запланирован на 9 мая.

